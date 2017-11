LdC : Porto accroché, Monaco a encore ses chances

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

Décalage horaire oblige, le FC Porto a déjà joué ce mardi à Besiktas et est reparti de Turquie avec un match nul 1-1. Un score qui fait les affaires des Turcs, d’ores et déjà qualifiés et assurés d’être premiers du groupe. En revanche, les Dragons sont à la merci de leurs deux poursuivants après ce résultat. Monaco a désormais besoin d’une victoire face à Leipzig, puis d’une autre face à Porto, pour prendre la deuxième place. Mais au moins, les hommes de Leonardo Jardim ont leur avenir en mains.