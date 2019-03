LdC : Les Espagnols enragent, la VAR marche à la carte

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le FC Barcelone est le dernier représentant espagnol en course en Ligue des Champions. Si le Real Madrid s’est fait surprendre par une magnifique équipe de l’Ajax Amsterdam, l’Atlético Madrid s’est fourvoyé à Turin. Totalement inexistant, les Madrilènes ont subi les assauts jusqu’à craquer en fin de rencontre sur un pénalty très discuté (3-0). Entrant dans la surface, Bernadeschi s’est écroulé après un croc-en-jambe sur lequel les images ne montrent pas de manière évidente la faute de Correa. Mais malgré le visionnage vidéo, l’arbitre a validé le pénalty, sans preuve irréfutable d’une simulation non plus.

En fin de rencontre, tout s’est passé dans l’autre surface avec une situation beaucoup plus litigieuse. Sur un ballon pratiquement sans danger, Chiellini s’est mis volontairement dans la course de ce même Correa pour l’empêcher de passer, alors que le ballon n’était pas à distance de jeu. Les images sont parlantes, mais n’ont pourtant pas fait sourciller les arbitres, en direct comme en vidéo. L’Uruguayen n’avait certes aucune chance d’avoir le ballon, mais Kimpembe et les supporters parisiens peuvent en témoigner, la notion de danger de but n’entre pas en ligne de compte pour la décision de siffler pénalty ou non. De quoi provoquer l’incompréhension et la colère des supporters de l’Atlético, même si sur l’ensemble du match, ils n’ont pas grand chose à dire sur le résultat final.