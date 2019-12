LdC : Le pire adversaire du PSG, ce n’est pas l’Altético

Dans : Ligue des Champions.

Qualifié haut la main pour la phase finale de la Ligue des champions, le PSG est totalement incapable d’aborder les 1/8e de finale par-dessus la jambe.

L’expérience des dernières saisons fait au contraire craindre le pire, car même une victoire nette comme ce fut le cas la saison passée à Manchester United (2-0), a réussi à se transformer en cauchemar au retour (1-3). Autant dire que, peu importe l’adversaire, le PSG se voudra prudent. Mais il y a tout de même un nom qui fait peur dans la liste des éventuels opposants : l’Atletico de Madrid, et son style défensif et rugueux, même si les Matelassiers ont perdu des forces vives l’été dernier. Mais pour Etienne Moatti, le danger viendra de Londres, et de la possible confrontation avec le finaliste en titre : Tottenham.



« Mourinho, sur des matches à élimination directe, franchement il est capable de sortir quelque chose, et cette équipe de Tottenham si elle se remet à tourner avec l’effectif qu’elle a… Offensivement il y a des avions à réaction. Je les trouve inquiétants. L’Atlético de Madrid ? Je l’ai vu jouer plusieurs fois, je me suis ennuyé, il n’y a plus jamais le moindre éclair ! Ils peinent en Liga, c’est vraiment une équipe moins forte qu’avant », a souligné le journaliste de L’Equipe, pour qui les Spurs de Mourinho pourraient bien jouer un sale tour au PSG en février…