LdC : La finale City-Chelsea devant 16.500 spectateurs

Dans : Ligue des Champions.

Voilà une très bonne nouvelle dans le contexte actuel. Les autorités portugaises ont accepté que la finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester City se déroule avec du public au stade du Dragon de Porto. En effet, 16.500 spectateurs seront présents, soit un tiers de la capacité totale du stade. Dans le détail, chaque club dispose de 6.000 billets pour ses spectateurs, 1.700 billets sont réservés au grand public et 2.800 billets sont réservés pour les invitations et les sponsors. De quoi donner le sourire à Thomas Tuchel, à Pep Guardiola et à tous les amoureux du ballon rond à moins d’une semaine de cette finale tant attendue.