LdC : L'énorme Une de Marca avant Real Madrid-PSG !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Le quotidien L'Equipe est sous le feu des critiques des supporters du PSG et de différents journalistes qui estiment que le journal français prend du plaisir à démonter le club de la capitale plutôt le soutenir dans ses joutes européennes. Et ce n'est pas la Une du quotidien sportif Marca, franchement pro-madrilène, qui va calmer les choses. En effet, le journal espagnol ne fait même pas de titre, mais illustre sa Une avec une photo d'une manche du maillot du Real Madrid où l'on voit le chiffre 12, comme le nombre de Ligue des champions gagné par les Merengue et le mot Respect, mis à la demande de l'UEFA. Inutile de décrypter le message. Zinedine Zidane et ses joueurs comptent donc sur un soutien total de la presse...