Paris Sportifs : PSG-OM - Une offre alléchante pour ramasser gros

Ce jeudi, le premier trophée de l’année sera mis en jeu lors du Trophée des Champions entre le PSG et l’OM.

Une rencontre de haut vol entre le premier de la saison dernière et son dauphin. Le match se déroulera au Koweit, pour mettre en avant ce choc aux yeux du Moyen-Orient. Le PSG sera bien évidemment le grand favori de cette rencontre, mais l’occasion sera belle de miser sur une grosse cote pour empocher une belle somme et bien lancer l’année 2026. Surtout si vous découvrez l’offre spéciale de notre partenaire Winamax , pour vous assurer une mise bien au chaud peu importe le scénario. Et un gain non négligeable.

En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.

Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés . C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax . Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.

Ainsi, pour ce match entre le PSG et l’OM, chacun peut y trouver son compte. Les supporters parisiens peuvent miser sur une victoire de leur équipe avant la fin du temps réglementaire, tout en couplant avec un but d’Ousmane Dembélé, le Ballon d’Or étant en train de revenir à son meilleur niveau. Soit une cote totale de 2,55, et donc un gain potentiel de 127,50 euros pour une mise de 50 euros. Et encore une fois, en cas de pari perdant, cette somme sera remboursée par Winamax

Pour les sympathisants de l’OM, sans forcément miser sur le vainqueur de la rencontre, il est possible sur Winamax de cumuler le pari « les deux équipes marquent » et un but de Mason Greenwood. Peu importe le résultat final de la rencontre, si ce scénario se produit, pour une mise de 50 euros, ce sont 177,50 euros qui tombent dans votre poche si l’Anglais marque un but et que le PSG en fait autant.

Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».