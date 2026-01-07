Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé souhaite prolonger à des exigences salariales élevées. Le club estime qu'une telle augmentation n'est pas justifiée compte tenu de son rendement actuel, alors qu'une paralysie des négociations pourrait provoquer un départ inéluctable.

Et si le Paris Saint-Germain vendait son Ballon d'Or ? Auteur d'une première moitié de l'année 2025 complètement dingue, avec une explosion mémorable liée à son replacement dans l'axe de l'attaque, Ousmane Dembélé a beaucoup plus de mal à lancer sa saison 2025-2026. Entre blessures et prestations loin d'être au niveau des attentes de Luis Enrique - et du club, plus globalement -, tout porte à croire que les négociations pour une prolongation vont être difficiles. A tel point qu'en interne, on envisage de plus en plus de se séparer de lui dès la fin de la saison s'il ne retrouve pas l'efficacité qui a fait de lui le lauréat du dernier Graal individuel.

O. Dembélé France • Âge 28 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 9 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Dembélé vendu faute d'accord de prolongation ?

C'est en tout cas ce qu'on peut croire des informations conjuguées des journalistes Marc Mechenoua (Le Parisien) et Loïc Tanzi (L'Equipe). « Le PSG et Dembélé n’arrivent pas à trouver d’entente sur le salaire de son nouveau contrat. Notamment à cause du salaire fixe et variable. Comme il n’a pas toujours joué tous les matchs et a eu des pépins physiques, ça a des répercussions sur son salaire annuel. Il aimerait une part fixe et variable rapprochées au maximum. S’il n’a pas prolongé d’ici l’été prochain et que sa deuxième partie de saison est semblable à son début de saison, son avenir devrait probablement s’écrire ailleurs qu’à Paris », a-t-on entendu dans l'émission 100 % PSG, la tribune d'ICI Paris Île-de-France.

Les exigences salariales d'Ousmane Dembélé ressemblent grandement à celles qui ont empêché Gianluigi Donnarumma de prolonger son contrat lorsqu'il était encore au Paris Saint-Germain. La faute à cette fameuse part variable qui inquiète les joueurs, surtout ceux enclins à disputer moins de matchs à cause des blessures. Comme « Dembouz », par exemple. Alors qu'il fêtera ses 29 ans en mai prochain et qu'il lui reste encore plus de deux ans de contrat, Paris peut encore profiter de ces paramètres pour le vendre au meilleur prix.