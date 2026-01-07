ICONSPORT_279190_0332 (1)
Ousmane Dembélé - PSG

Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

PSG07 janv.
Quentin Mallet
0
Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé souhaite prolonger à des exigences salariales élevées. Le club estime qu'une telle augmentation n'est pas justifiée compte tenu de son rendement actuel, alors qu'une paralysie des négociations pourrait provoquer un départ inéluctable.
Et si le Paris Saint-Germain vendait son Ballon d'Or ? Auteur d'une première moitié de l'année 2025 complètement dingue, avec une explosion mémorable liée à son replacement dans l'axe de l'attaque, Ousmane Dembélé a beaucoup plus de mal à lancer sa saison 2025-2026. Entre blessures et prestations loin d'être au niveau des attentes de Luis Enrique - et du club, plus globalement -, tout porte à croire que les négociations pour une prolongation vont être difficiles. A tel point qu'en interne, on envisage de plus en plus de se séparer de lui dès la fin de la saison s'il ne retrouve pas l'efficacité qui a fait de lui le lauréat du dernier Graal individuel.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Dembélé vendu faute d'accord de prolongation ?

C'est en tout cas ce qu'on peut croire des informations conjuguées des journalistes Marc Mechenoua (Le Parisien) et Loïc Tanzi (L'Equipe). « Le PSG et Dembélé n’arrivent pas à trouver d’entente sur le salaire de son nouveau contrat. Notamment à cause du salaire fixe et variable. Comme il n’a pas toujours joué tous les matchs et a eu des pépins physiques, ça a des répercussions sur son salaire annuel. Il aimerait une part fixe et variable rapprochées au maximum. S’il n’a pas prolongé d’ici l’été prochain et que sa deuxième partie de saison est semblable à son début de saison, son avenir devrait probablement s’écrire ailleurs qu’à Paris », a-t-on entendu dans l'émission 100 % PSG, la tribune d'ICI Paris Île-de-France.
Les exigences salariales d'Ousmane Dembélé ressemblent grandement à celles qui ont empêché Gianluigi Donnarumma de prolonger son contrat lorsqu'il était encore au Paris Saint-Germain. La faute à cette fameuse part variable qui inquiète les joueurs, surtout ceux enclins à disputer moins de matchs à cause des blessures. Comme « Dembouz », par exemple. Alors qu'il fêtera ses 29 ans en mai prochain et qu'il lui reste encore plus de deux ans de contrat, Paris peut encore profiter de ces paramètres pour le vendre au meilleur prix.
0
Derniers commentaires

Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

C'est vrai aussi. Je vous souhaite de le garder qu'il respecte le club. Il avait "trahi" Sochaux pour signer a l'OM il y a 18 mois donc c'est plus le genre mercenaire mais c'est un super joueur a son âge donc ça vaudrait la peine de le garder

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Ok 👍

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

mec toi tu es comme greg sboob pas envie de debattre avec toi sombre merde

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

je parlais pas de toi mec

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

ho le csc enorme tu es meme parfois voir souvent l e1 er a commenter les post de lyon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

