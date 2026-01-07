guendouzi vendu une fortune l om va rager iconsport 215463 0086 375608
Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

Mercato07 janv. , 10:00
parClaude Dautel
Le transfert de Mattéo Guendouzi est désormais imminent, puisque Fabrizio Romano a confirmé l'accord total entre Fenerbahçe et la Lazio. Au passage, l'OM devrait prendre un petit chèque.
Parti de l'Olympique de Marseille au mercato en 2023, d'abord sous forme de prêt, Mattéo Guendouzi a été définitivement transféré à la Lazio en 2024. Mais, la carrière italienne du milieu de terrain de 26 ans va s'arrêter dans les prochains jours. Le pape du mercato a en effet lancé son célèbre Here we go concernant le départ de Guendouzi à Fenerbahçe. Pour s'attacher les services de l'international français, le club stambouliote va dépenser la coquette somme de 29 millions d'euros, bonus compris, précise Fabrizio Romano par rapport à cette opération. Une affaire que les dirigeants de l'OM suivent de près, car lors du transfert du joueur formé au PSG ils avaient prévu une clause en cas de revente de Mattéo Guendouzi.

Guendouzi déménage, c'est signé

Selon plusieurs sources, Pablo Longoria avait inclus une clause qui permet à l'Olympique de Marseille de toucher 10% sur une éventuelle plus-value. Compte tenu du prix de l'opération en deux temps entre l'OM et la Lazio, puis de la Lazio et Fenerbahçe, qui va probablement s'arranger pour ne pas tout payer d'un seul coup, le club phocéen pourrait toucher autour d'un million d'euros sur la vente de Guendouzi, mais pas plus. A l'heure où les clubs de Ligue 1 doivent encadrer leurs finances avec prudence, même Marseille, ce petit bonus n'est pas à négliger.
Pour en revenir à Mattéo Guendouzi, ce transfert est un splendide challenge. Car Fenerbahçe est un club qui chaque saison joue le titre en Turquie, et pour preuve, cette saison, il est deuxième à seulement trois points de Galatasaray. C'est d'ailleurs pour cela que ses dirigeants ont décidé de se renforcer lors du mercato d'hiver en faisant signer le milieu de terrain français. 
Derniers commentaires

Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

Vendu par l'OM pour 18m€ bonus compris revendu pour 29m€ bonus compris, cela fait 11m€ de plus value . Sachant que l'OM touche 10% de celle ci ça fait en gros 1.1m€ de chèque pour l'OM. C'est bien mais dans le monde du foot c'est une goutte d'eau au vu des pertes de plusieurs dizaines de millions annoncées a l'OM

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Oui l'argent aide, ce n'est pas nouveau. Aulas aussi a injecté dans Lyon au début, comme Tapie a l'OM, comme en fait partout...

Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen

Il a fait plusieurs boulettes cette année surtout avec l'Italie. Donnarumma est un bon gardien mais ce n'est pas non plus un gardien infaillible. Il nous fait une phase éliminatoire incroyable mais ça ne doit pas faire oublier que sur les 4 ans il n'a pas été impérial. Il a même été sur le banc en phase de poule sur 1 match l'an dernier (Bayern). Donc oui on doit beaucoup a Donnarumma pour la LDC, mais il n'est pas irremplaçable. Oui chevalier n'est pas encore au niveau et oui Safonov a fait de bons matchs. On fera le bilan en fin de saison

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Et tout cela, avec quel argent ??? Tu n'aurais pas le Qatar au cul, tu n'aurais pas tous ces trophées, est ça c'est factuel.... Et puis, le sujet au départ, ce n'est pas à celui qui à la plus grosse mais Tolisso.

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Mon pauvre... 7 ans c'était la période de la gloire lyonnaises il y a... 18 ans ... Un mec qui va être majeur cette année n'était même pas né au dernier titre L1 de l'OL 😂🤣😂 et le dernier titre date de 2012.. Que veux tu que ça fasse aux Parisiens? Depuis c'est 1 LDC, 1 coupe intercontinentale, 1 SuperCoupe d'europe, 11 L1, 8 coupes de France, 6 coupes de la igue et 11 trophée des champions... Plus de 40 titres pour le PSG depuis le dernier de l'OL 😂🤣😂

