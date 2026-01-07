Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

Le transfert de Mattéo Guendouzi est désormais imminent, puisque Fabrizio Romano a confirmé l'accord total entre Fenerbahçe et la Lazio. Au passage, l'OM devrait prendre un petit chèque.

Parti de l'Olympique de Marseille au mercato en 2023, d'abord sous forme de prêt, Mattéo Guendouzi a été définitivement transféré à la Lazio en 2024. Mais, la carrière italienne du milieu de terrain de 26 ans va s'arrêter dans les prochains jours. Le pape du mercato a en effet lancé son célèbre Here we go concernant le départ de Guendouzi à Fenerbahçe. Pour s'attacher les services de l'international français, le club stambouliote va dépenser la coquette somme de 29 millions d'euros, bonus compris, précise Fabrizio Romano par rapport à cette opération. Une affaire que les dirigeants de l'OM suivent de près, car lors du transfert du joueur formé au PSG ils avaient prévu une clause en cas de revente de Mattéo Guendouzi.

Guendouzi déménage, c'est signé

Selon plusieurs sources, Pablo Longoria avait inclus une clause qui permet à l'Olympique de Marseille de toucher 10% sur une éventuelle plus-value . Compte tenu du prix de l'opération en deux temps entre l'OM et la Lazio, puis de la Lazio et Fenerbahçe, qui va probablement s'arranger pour ne pas tout payer d'un seul coup, le club phocéen pourrait toucher autour d'un million d'euros sur la vente de Guendouzi, mais pas plus. A l'heure où les clubs de Ligue 1 doivent encadrer leurs finances avec prudence, même Marseille, ce petit bonus n'est pas à négliger.

Pour en revenir à Mattéo Guendouzi, ce transfert est un splendide challenge. Car Fenerbahçe est un club qui chaque saison joue le titre en Turquie, et pour preuve, cette saison, il est deuxième à seulement trois points de Galatasaray. C'est d'ailleurs pour cela que ses dirigeants ont décidé de se renforcer lors du mercato d'hiver en faisant signer le milieu de terrain français.