Coupe de France

Bayeux-OM se jouera à guichets fermés

Coupe de France07 janv. , 11:20
parClaude Dautel
Après quelques minutes, les 3.000 billets qui restaient pour le match de Coupe de France entre Bayeux et Marseille ont été vendus. Cette rencontre entre le Petit Poucet et l'OM affiche complet.
Le Stade D'Ornano de Caen sera archi comble le 13 janvier prochain à l'occasion du match de Coupe de France entre Bayeux, qui évolue en Régional 1, et l'Olympique de Marseille. Après une vente physique triomphale mardi à Bayeux, les 3.000 derniers billets disponibles étaient vendus en ligne et la ruée a été énorme, au point même de faire exploser le site... du Stade Malherbe de Caen, qui va prêter son stade à son voisin et tombeur en Coupe de France.
Mais le calme est vite revenu puisque le club de Bayeux a officialisé le fait que la totalité des 20.000 billets était vendue après seulement quelques minutes. Et le club bas-normand de réclamer la plus grande prudence aux supporters tentés d'acheter des places au marché noir, car déjà certains petits malins proposent de fausses places sur les réseaux sociaux.
