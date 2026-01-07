ICONSPORT_279667_0274
Rémy Descamps

OL : Mécontent, il rêve de l'Angleterre

07 janv.
parMehdi Lunay
Malgré un excellent début de saison à l'OL, Rémy Descamps ne peut plus contester la suprématie de Dominik Greif dans la hiérarchie des gardiens. L'ancien Nantais a donc des envies d'ailleurs. Cela tombe bien puisque deux clubs anglais le convoitent.
L'Olympique Lyonnais réalise une première partie de saison satisfaisante. Une réussite due en grande partie à sa solidité défensive. Les Gones possèdent la 3e défense de Ligue 1 (17 buts encaissés) et ils ont réussi 9 clean-sheets déjà. Les observateurs saluent logiquement le duo Niakhaté-Mata ainsi que le longiligne gardien slovaque Dominik Greif. Ce dernier est très serein et surtout décisif. Il a stoppé deux penalties déjà en championnat. Cependant, il ne faudrait pas oublier le rôle non négligeable de Rémy Descamps dans ces bons chiffres.

Descamps vers le Championship ?

Titulaire en début de saison, l'ancien gardien de Nantes avait gardé sa cage inviolée lors des trois premières rencontres. Malheureusement, il avait subi une blessure au poignet sur le terrain de Rennes et il n'a jamais pu concurrencer librement Greif. Descamps doit se contenter des matchs de coupe de France désormais. Un faible temps de jeu qui le frustre et le force à étudier les offres au mercato hivernal. Son bon début de saison lui ouvre des portes en Angleterre selon Le Progrès. Le quotidien rhônalpin évoque l'intérêt de deux formations de Championship (2e division).
Il s'agit de West Bromwich Albion et Hull City. Des projets intéressants puisque ces deux clubs sont structurés pour viser la Premier League. C'est d'autant plus vrai pour Hull, 7e actuellement. De plus, le gardien lyonnais peut doubler son salaire si un transfert se concrétise. Sous surveillance de la DNCG au niveau de sa masse salariale, l'OL ne verra pas d'un mauvais œil un départ de Descamps. Formé à Lyon, le prometteur Lassine Diarra (23 ans) est taillé pour assumer le rôle de numéro 2 en seconde partie de saison.
R. Descamps

R. Descamps

FranceFrance Âge 29 Gardien

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

Vendu par l'OM pour 18m€ bonus compris revendu pour 29m€ bonus compris, cela fait 11m€ de plus value . Sachant que l'OM touche 10% de celle ci ça fait en gros 1.1m€ de chèque pour l'OM. C'est bien mais dans le monde du foot c'est une goutte d'eau au vu des pertes de plusieurs dizaines de millions annoncées a l'OM

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Oui l'argent aide, ce n'est pas nouveau. Aulas aussi a injecté dans Lyon au début, comme Tapie a l'OM, comme en fait partout...

Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen

Il a fait plusieurs boulettes cette année surtout avec l'Italie. Donnarumma est un bon gardien mais ce n'est pas non plus un gardien infaillible. Il nous fait une phase éliminatoire incroyable mais ça ne doit pas faire oublier que sur les 4 ans il n'a pas été impérial. Il a même été sur le banc en phase de poule sur 1 match l'an dernier (Bayern). Donc oui on doit beaucoup a Donnarumma pour la LDC, mais il n'est pas irremplaçable. Oui chevalier n'est pas encore au niveau et oui Safonov a fait de bons matchs. On fera le bilan en fin de saison

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Et tout cela, avec quel argent ??? Tu n'aurais pas le Qatar au cul, tu n'aurais pas tous ces trophées, est ça c'est factuel.... Et puis, le sujet au départ, ce n'est pas à celui qui à la plus grosse mais Tolisso.

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Mon pauvre... 7 ans c'était la période de la gloire lyonnaises il y a... 18 ans ... Un mec qui va être majeur cette année n'était même pas né au dernier titre L1 de l'OL 😂🤣😂 et le dernier titre date de 2012.. Que veux tu que ça fasse aux Parisiens? Depuis c'est 1 LDC, 1 coupe intercontinentale, 1 SuperCoupe d'europe, 11 L1, 8 coupes de France, 6 coupes de la igue et 11 trophée des champions... Plus de 40 titres pour le PSG depuis le dernier de l'OL 😂🤣😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

