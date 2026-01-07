OL : Mécontent, il rêve de l'Angleterre

Vendu par l'OM pour 18m€ bonus compris revendu pour 29m€ bonus compris, cela fait 11m€ de plus value . Sachant que l'OM touche 10% de celle ci ça fait en gros 1.1m€ de chèque pour l'OM. C'est bien mais dans le monde du foot c'est une goutte d'eau au vu des pertes de plusieurs dizaines de millions annoncées a l'OM
Oui l'argent aide, ce n'est pas nouveau. Aulas aussi a injecté dans Lyon au début, comme Tapie a l'OM, comme en fait partout...
Il a fait plusieurs boulettes cette année surtout avec l'Italie. Donnarumma est un bon gardien mais ce n'est pas non plus un gardien infaillible. Il nous fait une phase éliminatoire incroyable mais ça ne doit pas faire oublier que sur les 4 ans il n'a pas été impérial. Il a même été sur le banc en phase de poule sur 1 match l'an dernier (Bayern). Donc oui on doit beaucoup a Donnarumma pour la LDC, mais il n'est pas irremplaçable. Oui chevalier n'est pas encore au niveau et oui Safonov a fait de bons matchs. On fera le bilan en fin de saison
Et tout cela, avec quel argent ??? Tu n'aurais pas le Qatar au cul, tu n'aurais pas tous ces trophées, est ça c'est factuel.... Et puis, le sujet au départ, ce n'est pas à celui qui à la plus grosse mais Tolisso.
Mon pauvre... 7 ans c'était la période de la gloire lyonnaises il y a... 18 ans ... Un mec qui va être majeur cette année n'était même pas né au dernier titre L1 de l'OL 😂🤣😂 et le dernier titre date de 2012.. Que veux tu que ça fasse aux Parisiens? Depuis c'est 1 LDC, 1 coupe intercontinentale, 1 SuperCoupe d'europe, 11 L1, 8 coupes de France, 6 coupes de la igue et 11 trophée des champions... Plus de 40 titres pour le PSG depuis le dernier de l'OL 😂🤣😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Mercato OL : Rémy Descamps pourrait filer vers l’Angleterre, où notamment West Bromwich Albion et Hull City s'intéressent à lui. leprogres.fr/sport/2026/01/…