OL : Mécontent, il rêve de l'Angleterre

Malgré un excellent début de saison à l'OL, Rémy Descamps ne peut plus contester la suprématie de Dominik Greif dans la hiérarchie des gardiens. L'ancien Nantais a donc des envies d'ailleurs. Cela tombe bien puisque deux clubs anglais le convoitent.

L' Olympique Lyonnais réalise une première partie de saison satisfaisante. Une réussite due en grande partie à sa solidité défensive. Les Gones possèdent la 3e défense de Ligue 1 (17 buts encaissés) et ils ont réussi 9 clean-sheets déjà. Les observateurs saluent logiquement le duo Niakhaté-Mata ainsi que le longiligne gardien slovaque Dominik Greif. Ce dernier est très serein et surtout décisif. Il a stoppé deux penalties déjà en championnat. Cependant, il ne faudrait pas oublier le rôle non négligeable de Rémy Descamps dans ces bons chiffres.

Descamps vers le Championship ?

Titulaire en début de saison, l'ancien gardien de Nantes avait gardé sa cage inviolée lors des trois premières rencontres. Malheureusement, il avait subi une blessure au poignet sur le terrain de Rennes et il n'a jamais pu concurrencer librement Greif. Descamps doit se contenter des matchs de coupe de France désormais. Un faible temps de jeu qui le frustre et le force à étudier les offres au mercato hivernal. Son bon début de saison lui ouvre des portes en Angleterre selon Le Progrès. Le quotidien rhônalpin évoque l'intérêt de deux formations de Championship (2e division).

Il s'agit de West Bromwich Albion et Hull City. Des projets intéressants puisque ces deux clubs sont structurés pour viser la Premier League. C'est d'autant plus vrai pour Hull, 7e actuellement. De plus, le gardien lyonnais peut doubler son salaire si un transfert se concrétise. Sous surveillance de la DNCG au niveau de sa masse salariale, l'OL ne verra pas d'un mauvais œil un départ de Descamps. Formé à Lyon, le prometteur Lassine Diarra (23 ans) est taillé pour assumer le rôle de numéro 2 en seconde partie de saison.