CAN 2025 : Un joueur algérien chambre et provoque une affaire d'état

Dans l'euphorie de leur qualification pour les quarts de finale de la CAN 2025, les joueurs algériens ont évidemment laissé éclater leur joie. Mais, Mohammed Amoura est venu chambrer le célèbre supporter congolais surnommé Lumumba et cela fait scandale.

C'est un scénario totalement fou qui s'est déroulé mardi lors du match entre l'Algérie et la RD Congo, les Fennecs arrachant la qualification à l'ultime minute. Mais, l'après-match a provoqué un vrai clash sur les réseaux sociaux. En effet, Mohammed Amoura est venu se moquer de Michel Kaku, star des tribunes. Ce supporter congolais reste pendant la rencontre dans une position figée, imitant en cela Patrice Lumumba, figure emblématique de l'indépendance de la RD Congo et ancien Premier ministre, assassiné en 1961. Le geste du joueur algérien n'a pas été bien pris du côté de la République Démocratique du Congo, où l'on estime que ce chambrage est aussi bête que méchant. Et forcément, sur X, les choses ont rapidement dégénéré.

Et c'est le compte Soccer212, qui traite de l'actualité du football marocain, qui a ouvert les hostilités contre Mohammed Amoura. « Si il savait seulement… Terrible cette ignorance. Lumumba luttait pour l’Algérie contre le colonialisme français mais bon… La classe ça s’achète pas ». Ce dernier a vite pris une vague de messages haineux. Mais il n'a pas été le seul à regretter que l'attaquant de l'Algérie et de Wolfsburg soit spécialement venu chambrer le supporter congolais, lequel n'avait pas bougé d'un millimètre pendant la rencontre, fidèle à ses habitudes. Cependant, un autre compte d'actualité, en revanche algérien, a plaidé la cause d'Amoura : « Il n’était tout simplement pas au courant de la signification de la posture de ce monsieur. »

Pourtant, ce geste peine à passer, tant Patrice Lumumba était une figure emblématique de la lutte contre le colonialisme. « Franchement, c’est très malvenu de la part d’Amoura. Ce supporter congolais était l’un des moments forts de cette CAN. Il rend hommage à la figure historique Patrice Lumumba, un combattant de l’indépendance du Congo, qui a soutenu la révolution algérienne contre le colonialisme », regrette Alli Kettani, fact-checker et spécialiste de géopolitique et de sport. Certains réclament même que le joueur soit rappelé à l'ordre par la Fédération algérienne et même qu'il soit sanctionné d'une amende.