CAN 2025 : Un joueur algérien chambre et provoque une affaire d'état

le probleme avec ce joueur c'est le salaire que le club lui a octroyer pour etre numero 2
Je n'ai aucune haine pour Lyon... Pleins de mes commentaires l'atteste. J'ai un grand respect pour ce que Lyon a réussi au début des années 2000 et c'est désolant de voir sa chute. Par contre quand un mec troll le PSG, paris ou les parisiens je lui réponds. Pour Marseille c'est différent. C'est un "ennemi" de longue date et ils ont passés 32 années à fanfaronner sur le titre de LDC acquis 10 jours après la corruption d'Om-VA en ne gagnant qu'1 L1 depuis et 0 coupe de France. Donc là j'avoue c'est chambrage même si là encore tu trouveras aussi de mes commentaires saluant certaines de leurs perfs
Tu parle comme ça de l’OM ????
C'est toujours le cas. Car c'est bien de l'expérience ici.
J'adore ce joueur. Et encore plus en voyant les réactions de mongolo qu'il provoque. Il faut des joueurs comme ça dans une équipe et son retour aura été une des meilleures choses qui ait pu nous arriver. Cet attaquant à été bien naïf face à l'expérience de coco.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Si il savait seulement… Terrible cette ignorance 😬 Lumumba luttait pour l’Algerie contre le colonialisme français mais bon… La classe ça s’achète pas