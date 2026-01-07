Strasbourg officialise la nomination de Gary O'Neil

Le RC Strasbourg a officialisé ce mercredi la nomination de Gary O'Neil au poste d'entraîneur, 24h après le départ de Liam Rosenior pour Chelsea.

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce la nomination de Gary O’Neil au poste d’entraîneur de l’équipe première. Âgé de 42 ans, Gary O’Neil dispose d’une solide expérience du football de haut niveau. L’ancien milieu offensif a disputé plus de 500 matchs professionnels en Angleterre. En tant qu’entraîneur, il a dirigé 88 rencontres de Premier League à la tête de Bournemouth puis de Wolverhampton. Gary O’Neil dirigera sa première séance d’entraînement ce jeudi et sera sur le banc du Racing dès samedi à l’occasion du déplacement à Avranches en Coupe de France », précise le club alsacien.

De son côté, le successeur de Liam Rosenior se réjouit d'arriver sur le banc de Strasbourg. « Je suis fier de rejoindre ce club incroyable et j’ai hâte de débuter. Le Racing possède une histoire unique, une passion extraordinaire, une grande résilience et bien sûr des supporters fidèles qui veulent voir cette équipe proposer du beau jeu et réussir. Nous avons un groupe de joueurs de grande qualité et des objectifs clairs et ambitieux pour la saison. Ma priorité est de travailler dur avec l’équipe et de tout donner pour le succès du club », précise le technicien anglais.