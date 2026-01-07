Neymar prolonge à Santos (off)

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Je n'ai aucune haine pour Lyon... Pleins de mes commentaires l'atteste. J'ai un grand respect pour ce que Lyon a réussi au début des années 2000 et c'est désolant de voir sa chute. Par contre quand un mec troll le PSG, paris ou les parisiens je lui réponds. Pour Marseille c'est différent. C'est un "ennemi" de longue date et ils ont passés 32 années à fanfaronner sur le titre de LDC acquis 10 jours après la corruption d'Om-VA en ne gagnant qu'1 L1 depuis et 0 coupe de France. Donc là j'avoue c'est chambrage même si là encore tu trouveras aussi de mes commentaires saluant certaines de leurs perfs