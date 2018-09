LdC : Fabulous ! Lyon sort le match parfait et tape City !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

Man. City – Lyon 1-2

But pour Manchester City : Bernardo Silva (67e)

Buts pour Lyon : Cornet (26e), Fékir (42e)

Donné perdant à coup sur, l’Olympique Lyonnais avait décidé de jouer le tout pour le tout en surprenant son adversaire dès la compo de départ. Cornet et Diop débutaient dans un système destiné à bien défendre, et surtout à repartir vite. Cela fonctionnait à la perfection. Car malgré la domination de City, les contres faisaient très mal. Lancé sur la gauche, Fékir centrait au second poteau, et Cornet était à l’affut pour conclure après une erreur de Delph (0-1, 26e). Si Lopes se montrait vigilant sur de nombreux ballons chauds, et qu’un pénalty aurait pu être attribué à Gabriel Jesus, le contre suivant faisait mouche. Lancé en profondeur, Fékir résistait aux adversaires et plaçait un tir croisé imparable (0-2, 42e).

Les Lyonnais récitaient leur partition parfaite quasiment jusqu’au bout. Mais entre le poteau de Memphis sur un contre lointain, puis la réduction du score de Bernardo Silva après un gros travail de Sané (1-2, 67e), la fin de rencontre était laborieuse. Mais à l’image d’un Cornet qui ne lâchait rien, les troupes de Bruno Genesio tenaient jusqu’au bout ce court et précieux avantage, qui leur permet de prendre la tête d’une poule où Hoffenheim et Donetsk n’ont pas pu se départager. Incroyable !