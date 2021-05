LdC : Chelsea balaie Madrid et rejoint City en finale !

Dans : Ligue des Champions.

Ligue des champions - 1/2 finale retour

Stamford Bridge

Chelsea bat Real Madrid : 2 à 0 (score à l'aller 1-1)

Buts : Werner (28e), Mount (85e) pour Chelsea

Face à une formation madrilène complètement passée au travers, Chelsea s'est facilement et logiquement qualifié (2-0) pour la finale 100% anglaise de la Ligue des champions le 29 mai à Istanbul.

Dans son antre, Chelsea a rapidement montré au Real Madrid que le ticket pour la finale de la Ligue des champions n'allait pas être facile à lui arracher des mains après le nul du match aller (1-1). Et après un premier but refusé pour une position hors-jeu, Werner ne ratait pas sa cible et ouvrait la marque à bout portant, l'attaquant des Blues reprenant victorieusement une frappe de Havertz repoussée par la transversale (1-0, 28e). A l'exception de Karim Benzema, qui permettait à Mendy, de se mettre en valeur, les Merengue ne semblaient pas vraiment dans le coup.

Kanté porte Chelsea vers la finale de la Ligue des champions

Et après la pause, la formation de Tuchel augmentait son pressing, Havertz trouvant encore la transversale (48e), avant que Courtois tienne tête au milieu offensif allemand (59e). C'est ensuite Kanté, encore une fois énorme, qui se heurtait au portier madrilène, le gardien belge évitant au Real Madrid de sombrer. Chelsea ne gérait pas le score et tentait de faire une différence définitive, dominant de la tête et des épaules l'équipe de Zidane sans toutefois doubler la mise malgré plusieurs occasions. Dominateurs, les Anglais restaient tout de même à la merci d'une égalisation madrilène. Cependant, c'est très logiquement que Mount doublait la mise et tuait le suspense sur un service de Pulisic (2-0, 85e). Chelsea affrontera donc Manchester City pour une finale de la Ligue des champions entre clubs anglais, tout comme il y a deux ans lorsque Liverpool avait battu Tottenham.