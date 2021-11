Karim Benzema marque un but légendaire pour le Real Madrid !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

En ouvrant le score contre Donetsk, ce mercredi soir, en Ligue des champions, Karim Benzema est un peu plus entré dans l'histoire du Real Madrid.

Même s'il a profité d'une belle boulette pour cela, Karim Benzema a marqué un but important contre le Shakhtar Donetsk après 14 minutes de jeu. En effet, l'attaquant français a inscrit là le 1.000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions (et avant en Coupe d'Europe des Clubs Champions). C'est la première fois qu'un club atteint cette barre dans la plus prestigieuse compétition pour les clubs européens de football. Une bonne nouvelle pour l'ancien Lyonnais et pour l'équipe de France dont Didier Deschamps dévoilera jeudi le groupe retenu pour jouer deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2022. Deux rencontres que Karim Benzema disputera très vraisemblablement.