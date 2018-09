Juve : « Honte au football », le clan Cristiano Ronaldo voit rouge

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pour ses débuts en Ligue des Champions avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo n'est resté qu'une petite demi-heure sur le terrain. Le temps de récolter un carton rouge contre le FC Valence (0-2) mercredi.

En cause, un petit accrochage avec Jeison Murillo dans la surface. Rien de bien méchant au vu des ralentis. Sauf que l’arbitre de surface a cru voir le Portugais tirer les cheveux de son adversaire. Résultat, CR7 a été directement expulsé, avant de quitter le terrain en larmes. Autant dire que ces images ont affecté ses proches et sa sœur Katia Aveiro, révoltée. « Honte au football... Justice sera faite... Ils veulent détruire mon frère, mais Dieu ne dort jamais... Honteux », a-t-elle publié sur Instagram, au milieu des nombreuses contestations de la Juve.

Car en zone mixte, Cristiano Ronaldo était évidemment le principal sujet abordé, notamment avec Blaise Matuidi. « C'est très sévère, je pense que si vous avez vu les images, vous avez pu voir que c'est incompréhensible. Il ne mérite pas ça », a estimé le Français, « très triste » pour son coéquipier. En plus de son retour en Espagne et en C1, l’ancien joueur de Manchester United pourrait également rater les retrouvailles avec Old Trafford le 23 octobre s’il écope d’au moins deux matchs de suspension.