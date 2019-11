Droits TV : RMC perd la C1, Canal et beIN sont de retour !

Dans : Ligue des Champions.

Ce vendredi, L’Equipe annonce que les prochains droits de la Ligue des Champions ont été remportés par Canal+ et beIN Sports, au détriment de RMC, qui avait surpris tout le monde lors de l’appel d’offres précédents. Pour un montant de 375 ME par an, les deux anciens détenteurs reprennent donc leur bien, au détriment de la chaine de Patrick Drahi. Une augmentation de 60 ME par an tout de même par rapport au contrat actuel, qui va jusqu’en 2021. Canal+ devrait récupérer les deux plus grosses affiches de chaque journée, et bein SPORTS aura le reste des rencontres. A noter que Mediapro a aussi échoué dans sa tentative de récupérer les droits télés de la Ligue des Champions en France.