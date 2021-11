Cristiano Ronaldo en enfer, l’Europe ne veut plus de CR7 !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo est inarrêtable en ce moment. Auteur d’un doublé ce mardi avec Manchester United en Ligue des Champions pour permettre à son équipe de ramener un point d’Italie, il commence à exaspérer ses adversaires par son niveau de jeu.

Cristiano Ronaldo a décidé d’endosser le costume de sauveur. Sauveur de son club, Manchester United et de son entraîneur menacé de licenciement, Ole Gunnar Solskjaer. Le Portugais a déjà inscrit neuf buts en onze matches depuis son retour sous le maillot des Red Devils. Surtout, il est décidé à planter ses buts dans les moments décisifs, influençant grandement les résultats de Manchester United en Ligue des Champions. Il a marqué un but à la dernière minute face à Villarreal offrant un succès aux Mancuniens avant de placer une magnifique tête pour faire encore gagner les siens face à l’Atalanta. Ce mardi soir, rebelote, avec deux buts sur le terrain de l’Atalanta dont une lumineuse volée dans les arrêts de jeu pour arracher l’égalisation à 2-2. Un but pas vraiment du goût de Gian Piero Gasperini, l’entraîneur du club de Bergame.

Gasperini souhaite « l’enfer » à CR7

A l’issue de cette rencontre, Gasperini est venu voir la star portugaise de Manchester United pour lui glisser quelques mots à l’oreille. L’entraîneur italien a révélé le contenu de ses paroles, mélangeant frustration et respect après la prestation de Ronaldo. « Ronaldo ? Que puis-je dire, c’est incroyable, fou, il n’abandonne jamais. Certains ont même réussi à dire qu’il était un problème, imaginez Ronaldo comme un problème ! Il ne tire jamais hors du cadre – la moitié du temps il marque, l’autre moitié ce doit être sauvé par le gardien. Et pour certains, c’était un problème. À la fin, je lui ai dit : « Tu sais ce qu’on dit en Italie, va au diable ! » », a t-il communiqué à la presse après la rencontre. Une marque d’affection bien particulière de ce coach de caractère. Malgré la déception de l’égalisation tardive, il a tenu à complimenter Ronaldo sur sa volée. « Cristiano est juste incroyable... Il garde ses yeux sur le ballon et sa technique sur cette volée est juste incroyable. », a t-il ajouté. À coup sûr, avec de tels buts et de telles performances, à défaut d’aller en enfer, Ronaldo risque bien d’y envoyer beaucoup d’entraîneurs adverses.