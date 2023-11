Israël-Palestine ‍: La minute de silence de la discorde

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

International algérien, Aïssa Mandi et son coéquipier hispano-marocain Ilias Akhomach ont refusé de prendre part à la minute de silence avant le match de Villarreal contre le Maccabi Haïfa, car elle ne concernait que les victimes israéliennes du conflit.

Avec le retour des Coupes d’Europe, plusieurs clubs israéliens étaient en lice ce jeudi et cela a donné lieu à une situation compliquée lors du match entre le Maccabi Haïfa et Villarreal. Pour ce match qui avait lieu sur terrain neutre et à huis clos, à Chypre, les dirigeants israéliens avaient demandé à l’UEFA de pouvoir faire respecter une minute de silence en l’honneur des victimes israéliennes du conflit avec le Hamas en Palestine. Villarreal a fait savoir qu’il était souhaitable que la minute de silence concerne l’ensemble des victimes de ce terrible conflit. Faute d’un accord clair à ce sujet, deux joueurs du club espagnol ont décidé de ne pas venir sur le terrain au moment où cette minute de silence était respectée. Il s’agit de l’international algérien Aïssa Mandi et de l’hispano-marocain Ilias Akhomach (notre photo), qui sont restés sur le côté pendant la minute de silence, avant de rentrer sur le terrain au moment où le match allait débuter car ils étaient titulaires au sein du « sous-marin jaune ».

Sécurité maximale sur les matchs des Israéliens

Aïssa Mandi n’a pas participé à la minute de silence organisée et imposée par le club de l’occupation lors du match Villareal - Maccabi Haïfa.



RESPECT AÏSSA 🇵🇸 pic.twitter.com/xuguPQcZBO — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) November 9, 2023

Une prise de position qui a forcément provoqué des réactions prévisibles selon les camps, même si l’idée de se recueillir avant un match pour les victimes d’un conflit, peu importe leur appartenance, possédait une logique difficile à contester. Au final, c’est Villarreal qui s’est imposé dans cette rencontre alors que la sécurité était maximale autour des matchs concernant les équipes israéliennes, qui craignent des débordements dans certains matchs en Europe prévus lors des prochaines semaines.