Indice UEFA : La France tremble officiellement

Par Guillaume Conte

La cinquième place de la France à l'indice UEFA est en danger avec les mauvaises performances tricolores et les bonnes prestations des clubs des Pays-Bas, qui pourraient damner le pion pour la 5e place si cruciale.

Depuis quasiment 10 ans, la France et le Portugal sont à la lutte pour la cinquième place de l’indice UEFA, et les clubs tricolores avaient même perdu cette position capitale pendant quelques temps. Désormais, si les clubs lusitaniens frappent encore fort avec le Benfica et le Sporting Portugal, le danger se nomme plus que jamais les Pays-Bas. Alors que l’Ajax Amsterdam a été sortie prématurément, le Feyenoord (Europa League), et l’AZ Alkmaar (Conférence League) brillent dans leur compétition. Au point d’avoir dépassé la France, qui ne peut compter que sur Nice désormais, sur le classement de cette saison. Et à l’indice UEFA des 5 dernières saisons, cela rigole beaucoup moins pour les Bleus puisque les Néerlandais ne sont plus qu’à deux points.

Même si Nice venait à réaliser un beau parcours, tout pourrait s’écrouler en cas de double finale des poursuivants. Le tirage au sort pourrait être coquin, et mettre au prise l’AZ et Nice en Conférence League. Mais si la France perdait cette fameuse cinquième place, cela aurait des conséquences pour la nouvelle Ligue des Champions, avec la perte des trois qualifiés assurés pour la phase finale, contre deux et un barragiste. Cela menacerait aussi l’accès direct à la phase de groupe d’Europa League au 5e de Ligue 1, pour la saison 2024-2025. De quoi entrainer un cercle vicieux dangereux et qui va donc provoquer un regard plus prononcé sur le tirage au sort et aussi les performances des clubs des Pays-Bas en ce printemps européen.