Indice UEFA ‍: La folle semaine de la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Les clubs français viennent de vivre une très belle semaine, et cela paye directement au classement UEFA.

Avec quatre clubs engagés en Ligue des Champions, la France était attendue dans cette nouvelle formule. Cela a très mal débuté avec la défaite de Lille au Sporting dans un match où les Nordistes sont totalement passés au travers. Mais le reste de la semaine a été parfait, avec la victoire poussive du PSG face à Gérone, et ce jeudi les deux succès de Brest face à Strum Graz et de Monaco face au FC Barcelone. Trois victoires en C1, voilà qui booste totalement le début de saison européen. Même si l’élimination de Lens va empêcher de prendre des points précieux, les victoires en Ligue des Champions rapportent gros et cela permet à la France de faire un énorme bond en avant au classement de cette saison. Les clubs tricolores prennent la troisième place avec 4,875 points, derrière la République tchèque et le Portugal, mais devant des nations comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre.

Le rêve de se rapprocher de l'Allemagne dans un an

C'EST TERMINÉ 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑹𝑬 ⚡️



Pour sa grande première en @ChampionsLeague le Stade Brestois s'impose 2-1 face au @SKSturm et signe un succès HISTORIQUE ! ❤️🤍



Bravo messieurs, vous êtes 𝒊𝒎𝒎𝒆𝒏𝒔𝒆𝒔 !



ICI C'EST BREST ⚓️#SB29STU 2-1 pic.twitter.com/Rv0jML64Hx — Stade Brestois 29 (@SB29) September 19, 2024

Même si la saison européenne est longue, cela reste un très bon départ qui va permettre à la France de conforter son actuelle 5e place au classement de l’indice UEFA. Les Pays-Bas sont désormais bien loin à 5 points derrière, et le Portugal est à 8 points de retard. Il faudrait un incroyable écroulement pour perdre cette 5e place qui offre 3 places et demi en Ligue des Champions à la France. Et pour la première fois depuis des lustres, la France peut même regarder devant et surveiller l’Allemagne, qui compte certes 12,6 points d’avance, mais verra la France en récupérer 7 d’un coup en fin de saison, quand l’exercice raté de 2020-2021 sera effacé.