EL : OL, OM, ASM… Quel tirage pour les clubs français ?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Au lendemain du tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a réservé de belles surprises au PSG et au LOSC, l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais vont connaître leurs adversaires pour la phase de groupes de l’Europa League. Comme le Stade Rennais en Conférence League.

Les barrages de la C3 se sont achevés jeudi soir, avec notamment la qualification de Fenerbahçe ou de Galatasaray. Des clubs qui pourraient bien se retrouver sur le chemin des formations de Ligue 1 à partir du mois de septembre. En tout cas, tout le monde sera fixé ce vendredi midi, à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes. Du côté d’Istanbul, en Turquie, Lyon, Marseille et Monaco espèrent avoir la main heureuse.

Disposant du meilleur coefficient UEFA de toutes les équipes qualifiées, grâce notamment à sa demi-finale de Ligue des Champions disputée en 2020, l’OL se retrouve donc tête de série dans le Chapeau 1. Si l’équipe de Peter Bosz ne tombera donc pas sur Naples, il faudra éviter Leicester dans le Chapeau 2, West Ham ou la Real Sociedad dans le Chapeau 3, et Galatasaray dans le Chapeau 4. Rien de bien insurmontable pour les Gones, comme pour les Monégasques. Sorti de la Ligue des Champions par le Chakhtar Donetsk en barrages cette semaine, l’ASM figure aussi dans le premier chapeau et visera un groupe avec le Lokomotiv Moscou, le Sparta Prague et Bröndby.

Concernant l’OM, la donne sera plus compliquée, vu que l’équipe de Jorge Sampaoli se situe dans le Chapeau 3. Par conséquent, Marseille peut s’attendre à un tirage beaucoup plus corsé, avec Naples, Leverkusen ou la Lazio Rome sur le premier tour, l’Eintracht Francfort ou le PSV Eindhoven via le Chapeau 2, et le Rapid Vienne ou Midtjylland pour le Chapeau 4.

Les chapeaux pour le tirage au sort de l’Europa League :

Chapeau 1 : Lyon, Naples (ITA), Leverkusen (ALL), Dinamo Zagreb (CRO), Lazio Rome (ITA), Olympiakos (GRE), Monaco, Braga (POR).

Chapeau 2 : Celtic Glasgow (ECO), Eintracht Francfort (ALL), Étoile Rouge Belgrade (SER), Leicester (ANG), Glasgow Rangers (ECO), Lokomotiv Moscou (RUS), Genk (BEL), PSV Eindhoven (HOL).

Chapeau 3 : Marseille, Ludogorets Razgrad (BUL), West Ham (ANG), Real Sociedad (ESP), Betis Séville (ESP), Fenerbahçe (TUR), Spartak Moscou (RUS), Sparta Prague (RTC).

Chapeau 4 : Rapid Vienne (AUT), Galatasaray (TUR), Legia Varsovie (POL), Midtjylland (DAN), Ferencvaros (HON), Royal Antwerp (BEL), Sturm Graz (AUT), Bröndby (DAN).

Dans la foulée de ce tirage de la C3, le Stade Rennais, qui a dominé Rosenborg jeudi en barrages de l’Europa Conférence League, connaîtra aussi ses adversaires depuis sa place dans le Chapeau 2, où le club de Bruno Genesio pourrait tomber sur l’AS Rome ou Tottenham.

Les chapeaux pour le tirage au sort de l’Europa Conférence League :

Chapeau 1 : AS Rome (ITA), Tottenham (ANG), Bâle (SUI), Copenhague (DAN), Slavia Prague (RTC), La Gantoise (BEL), AZ Alkmaar (HOL), LASK (AUT).

Chapeau 2 : Feyenoord (HOL), Qarabag (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), PAOK (GRE), Stade Rennais, Partizan Belgrade (SER), Cluj (ROU), Zorya (UKR).

Chapeau 3 : Union Berlin (ALL), CSKA Sofia (BUL), Vitesse Arnhem (HOL), Slovan Bratislava (SVQ), Jablonec (RTC), Alashkert (ARM), Flora Talinn (EST), Almaty (KAZ).

Chapeau 4 : Lincoln Red Imps (GIB), Randers (DAN), Anorthosis (CHY), Helsinki (FIN), Maccabi Haifa (ISR), Bodo Glimt (NOR), Mura (SLO), Omonia (CHY).