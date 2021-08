ECL : Rennes fait honneur au foot français

Dans : Europa Conference League.

Par Alexis Rose

Barrage retour de la Conférence League :

Lerkendal Stadion.

Rosenborg - Rennes : 1-3 (0-2 à l’aller).

Buts : Vecchia (68e) pour Rosenborg ; Del Castillo (6e), Aguerd (41e), Abline (81e) pour Rennes.

Rennes sera bien le premier club français à découvrir l'Europa Conférence League, la nouvelle compétition internationale de l’UEFA. Puisqu’une semaine après sa belle victoire au Roazhon Park, le SRFC valide sa qualification chez le club norvégien (3-1).

Grâce à des buts de Del Castillo (6e), Aguerd (41e) et Abline (81e), sur des passes de Guirassy, Bourigeaud et Terrier, l’équipe de Bruno Genesio composte effectivement son ticket pour la phase groupes de la troisième Coupe d’Europe, où Rennes sera le seul représentant de la L1, le PSG et le LOSC étant en Ligue des Champions, alors que l’OM, l’OL et Monaco joueront l’Europa League.