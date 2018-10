EL : Pierre Ménès détruit ce cliché sur les clubs français

Dans : Coupe d'Europe, Europa League, Bordeaux, Rennes, OM.

Trois matchs et trois défaites pour les équipes françaises en Europa League. A ce rythme-là, la qualification sera forcément difficile à obtenir et le printemps pourrait être bien triste pour les représentants français. Mais pour une fois, ce n’est pas faute d’essayer. Alors qu’il a souvent été reproché aux clubs engagés de ne pas se donner à fond ou aux entraineurs de faire des compositions hybrides pendant ces rencontres européennes, ce n’est pas le cas cette saison. Marseille coule sans démontrer qu’il mérite mieux que cela, Bordeaux manque de réussite dans des matchs qui se jouent au finish, et c’est le même cas pour Rennes, qui s’est encore incliné à la dernière minute face à Kiev ce jeudi. Il manque donc un brin de réussite, et probablement aussi une bonne dose de talent et de technicité aux clubs français, mais pas de l’envie, a noté Pierre Ménès.

« On peut difficilement faire pire. Après les trois matchs nuls de nos représentants en Ligue des Champions, les clubs français finissent donc cette semaine européenne avec aucune victoire au compteur et trois malheureux points récoltés sur 18 possibles. Même si globalement, nos clubs jouent plus le jeu qu’il y a quelques années, la Coupe d’Europe demande un surplus de concentration, de détermination et d’intensité. Quand nos équipes françaises auront compris cela… », a livré le consultant de Canal+, qui peine tout de même à reconnaître que cette saison, les clubs français n’affichent tout simplement pas le niveau suffisant pour viser plus haut. Du moins pour le moment.