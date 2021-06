Daniel Riolo pète littéralement un plomb à cause de l’UEFA

Dans : Coupe d'Europe.

Ce jeudi, l’UEFA a annoncé la fin de la règle du but à l’extérieur qui primait en cas d’égalisation dans les confrontations à élimination directe en Coupe d’Europe.

Chacun peut avoir son avis, mais la décision est tombée de la part de l’instance européenne. Les derniers épisodes avec des enchainements de matchs à huis clos mais des buts qui comptaient plus que d’autres, ont achevé de convaincre les indécis sur l’abolition de cette règle qui datait des années 1960, quand voyager d’une ville à l’autre pouvait prendre beaucoup plus de temps que maintenant. Les défenseurs de cette règle estiment que la dramaturgie des rencontres va en prendre un coup, Ceux qui approuvent cette décision aiment à rappeler qu’un terrain de football reste un terrain de football, et que les buts ne valent pas plus cher selon le stade où on évolue. Un vaste débat auquel Daniel Riolo a décidé de ne pas participer. Pour le polémiste de RMC, cette décision est un scandale, et tous ceux qui ne sont pas d’accord sont des ignares qu’il a décidé de bloquer sur ses réseaux sociaux.

« Voilà en plein milieu de l’Euro on apprend que le but a l’extérieur n’existe plus. Un des trucs les plus fous de notre foot rayé de la carte. Dégoûté. Jouer dans des stades avec ambiance, envisager qu’une équipe puisse être déstabilisée par ça, se sentir soutenu, galvanisé, tout ça est ignoré par l’UEFA, qui renie sa propre histoire. L’institution n’a plus aucune légitimité si elle ne préserve pas son histoire et ses traditions. Ne pas comprendre cette règle c’est ne rien comprendre à l’histoire du foot. A Anfield, à Geoffroy Guichard dans les 70…. Au réal du début des années 80… c de l’ignorance pure. Quel club n’a pas dans son histoire un grand moment lié à cette règle ?? On a des exemples à la pelle », a balancé Daniel Riolo, pour qui il n’y aura donc plus d’ambiance dans les stades, plus de retournements de situation, plus de matchs historiques, en raison de la disparition de cette règle.

A voir dans les années à venir, mais en tout cas, le consultant de RMC ne laisse pas place au doute. Aux premiers internautes venus le contredire, cela a dégainé vite. « Ça t’embête pas je vais te bloquer. Il y a des sujets j’ai pas envie de débattre… ni d’expliquer … c’est intolérant peut être mais gommer un pan entier de l’histoire des coupes d’Europe à part un con personne ne peut approuver. Y’a pas de débat sur tout. Y’a pas de débat face à des gens incultes sur des sujets … ça te va comme réponse ? », a balancé Daniel Riolo, qui doit visiblement être soulagé de voir que RMC ne diffusera pas les Coupes d’Europe la saison prochaine…