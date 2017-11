Cristiano Ronaldo fait taire les critiques... sur Google

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Battu par Gérone (2-1) dimanche en championnat, le Real Madrid a enchaîné avec une nouvelle défaite face à Tottenham (3-1) mercredi en Ligue des Champions.

Et le résultat serait presque flatteur tant les Spurs ont maîtrisé la rencontre. Injouables il y a encore quelques semaines, les hommes de Zinédine Zidane ont simplement attendu les exploits individuels de leurs attaquants. Malheureusement pour eux, Cristiano Ronaldo n’était pas très inspiré malgré son but inscrit en fin de match. En revanche, le Portugais s’est montré plus tranchant en zone mixte, lorsque les journalistes ont évoqué la méforme du Real.

« Je ne sais pas ce qu’une crise signifie, a réagi CR7. Les gens oublient très vite les bonnes choses. La crise, jamais, même si nous perdons 4-5 matchs. Nous avons un peu lâché mais je suis très calme. C’est pareil pour les joueurs et le coach. Je suis très calme. Nous devons continuer. C’est une mauvaise période mais nous voulons changer et je suis sûr que nous allons le faire. Nous devons admettre que nous ne sommes pas comme nous voudrions être. Nous savons que nous sommes dans une mauvaise phase mais les choses changent. »

Le conseil de Cristiano Ronaldo

Autant dire que ce n’était pas le moment de titiller le buteur merengue sur son efficacité. « Aujourd’hui, faire une bonne performance n’a pas d’importance pour vous. Tout ce qui importe, ce sont les buts, les buts, les buts. Je ne vais pas parler de cela, vous n’avez qu’à aller sur Google et taper "Cristiano Ronaldo buts" et vous les aurez, tous. Cela ne me concerne pas du tout », a lâché le quadruple Ballon d’Or, qui n’a visiblement plus rien à prouver, même quand son équipe s’incline...