La CAF réduit les sanctions contre le Maroc





En marge de la victoire annoncée du Maroc sur tapis vert, le pays organisateur avait aussi fait appel des décisions prises en première instance contre ses joueurs et ses ramasseurs de balle. Cela a payé puisque Ismaël Saibari, qui avait passé plusieurs longues minutes à empêcher le gardien sénégalais de récupérer sa serviette pour s’essuyer, a vu sa sanction être réduite à deux matchs sous l’égide de la CAF, et sa sanction financière être purement et simplement annulée.

De même, pour les ramasseurs de balle, qui sont entrés sur le terrain pendant le match et ont essayé de voler la serviette d’Edouard Mendy au point de harceler le gardien remplaçant du Sénégal venu pour lui donner une nouvelle serviette, le Maroc a aussi vu sa sanction être allégée et l’amende divisée par deux.