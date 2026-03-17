Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN !

Le Sénégal a été déchu de son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc, a décidé la CAF qui est allée à l'opposé des décisions prises par sa propre commission de discipline.

Incroyable scénario ce mardi soir avec la décision de la Confédération Africaine de Football d’attribuer le titre de champion d’Afrique au Maroc en déclarant le Sénégal forfait. Lors de ce match, les joueurs des Lions de la Teranga avait pendant plusieurs minutes quitté le terrain pour protester contre des décisions arbitrales défavorables, avant de revenir sur le terrain pour finalement remporté le match. Deux mois après la fin de l’épreuve, la CAF prend une décision qui n’a pas fini de faire parler et ressemble surtout à un poisson d’avril avant l’heure.

« Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) », a annoncé la CAF, qui a donc décidé d’inverser la décision de sa propre commission de discipline.