ICONSPORT_282778_0028

Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN !

CAN 202517 mars , 22:50
parGuillaume Conte
8
Le Sénégal a été déchu de son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc, a décidé la CAF qui est allée à l'opposé des décisions prises par sa propre commission de discipline.
Incroyable scénario ce mardi soir avec la décision de la Confédération Africaine de Football d’attribuer le titre de champion d’Afrique au Maroc en déclarant le Sénégal forfait. Lors de ce match, les joueurs des Lions de la Teranga avait pendant plusieurs minutes quitté le terrain pour protester contre des décisions arbitrales défavorables, avant de revenir sur le terrain pour finalement remporté le match. Deux mois après la fin de l’épreuve, la CAF prend une décision qui n’a pas fini de faire parler et ressemble surtout à un poisson d’avril avant l’heure.
« Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) », a annoncé la CAF, qui a donc décidé d’inverser la décision de sa propre commission de discipline.
8
Articles Recommandés
ICONSPORT_282766_0124
CAN 2025

La CAF réduit les sanctions contre le Maroc

ICONSPORT_282766_0186
CAN 2025

Le Sénégal fait appel, et menace de ne plus jouer la CAN

ICONSPORT_362210_0051
Ligue des Champions

LdC : Le Real tranquille, Arsenal évite le fiasco

ICONSPORT_362197_0194
PSG

Le PSG en quarts, ce sera Liverpool ou Galatasaray

Fil Info

17 mars , 23:30
La CAF réduit les sanctions contre le Maroc
17 mars , 23:15
Le Sénégal fait appel, et menace de ne plus jouer la CAN
17 mars , 23:03
LdC : Le Real tranquille, Arsenal évite le fiasco
17 mars , 22:58
Le PSG en quarts, ce sera Liverpool ou Galatasaray
17 mars , 22:56
LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale retour
17 mars , 22:50
LdC : Le PSG gifle encore Chelsea !
17 mars , 22:00
Il signe à l'OL, son statut change immédiatement
17 mars , 21:25
Pénalty, rouge et but, la remontada de City tuée dans l’oeuf

Derniers commentaires

Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN !

- Le fond: c'est logique. Le Sénégal a triché en quittant le terrain 20 minutes. Ça a beaucoup joué sur Diaz qui rate son peno aussi a cause de ça - La forme: 1 mois et demi après c'est trop long. Ça aurait dû intervenir dans la soirée ou le lendemain

LdC : Le PSG gifle encore Chelsea !

En plus du résultat il y a la manière. 👏👏👏 au PSG

Le PSG en quarts, ce sera Liverpool ou Galatasaray

Ça sera galatasaray ils sont bien parti pour se qualifier

LdC : Le Real tranquille, Arsenal évite le fiasco

Le Real a réussi a voler City mais va se faire dérouiller par le Bayern

Le Sénégal fait appel, et menace de ne plus jouer la CAN

"La CAF a décidé d’annuler la décision de son propre jury disciplinaire" Pitoyables débiles corrompus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading