La décision de la CAF de retirer le trophée au Sénégal et de donner le Maroc vainqueur va provoquer un séisme sans précédent en Afrique et dans l'histoire du football.

Information surprenante dévoilée ce mardi soir. Deux mois après le match, la CAF a décidé d’attribuer la victoire au Maroc par forfait face au Sénégal, allant contre l’avis de sa propre commission de discipline. La surprise est totale alors que, malgré le match houleux, le Sénégal avait été sacré champion d’Afrique dans un match rocambolesque, marqué par une interruption de la rencontre et un départ du terrain des joueurs sénégalais pendant plusieurs minutes. La CAF a décidé d’annuler la décision de son propre jury disciplinaire et de donner la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Selon plusieurs médias britanniques, les premières réactions en provenance du Sénégal sont une colère terrible et une totale incompréhension. Cette décision est considérée comme une mainmise politique du Maroc sur les affaires africaines, et n’a absolument rien à voir avec la légitimité sportive, le mérite ou même le règlement. Le Sénégal a d’ores et déjà l’intention de faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport, notamment sur le fait que la réserve du Maroc soit considérée comme fondée, alors qu’elle a été effectuée après la rencontre, ce qui la rend infondée selon les règlements de la CAF, affirment les dirigeants sénégalais. Les Lions de la Teranga ont fait savoir qu’ils n’avaient plus aucune intention de participer aux compétitions organisées par la CAF dans ces conditions si cette décision devait être maintenue.