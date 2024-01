CAN 2024 ‍: Panne sur BeInSports, Sénégal-Gambie coupé en plein direct

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

La diffusion du match de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et la Gambie a été totalement coupée après près de 20 minutes de jeu, alors que le Sénégal menait 1 à 0 suite à un but de Pape Gueye dès le début de la rencontre. BeInSports, qui diffuse la CAN en France, diffuse depuis des best off et annonce dans un bandeau défilant que « pour cause de problèmes techniques, la diffusion du match Sénégal-Gambie ne peut être assurée pour le moment ». Il s'agit évidemment d'une rupture du faisceau international et pas d'un problème de la chaîne sportive qatarie.