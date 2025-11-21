ICONSPORT_266253_0137

SM Caen : 49 minutes d’humiliation pour Mbappé

SMC21 nov. , 9:00
parGuillaume Conte
0
Le SM Caen s'enfonce chaque match dans la crise, et celui du championnat National de ce vendredi soir va marquer un nouveau tournant dans la rupture avec les supporters.
Plus jeune propriétaire d’un club professionnel en Europe, Kylian Mbappé connait une première expérience désastreuse au SM Caen. Sa gestion de la première saison a surpris tout le monde, entre l’absence totalement de recrutement et le changement d’entraineur improvisé avec un technicien totalement méconnu, ce qui a été sanctionné par une descente en National.
A l’échelon inférieur, les choses ne s’arrangent pas, et Malherbe végète dans le ventre mou en plus de s’être fait éliminer par une formation du championnat régional, Bayeux, en Coupe de France. De quoi provoquer la colère des supporters, qui arrivent à être toujours autant nombreux à domicile.
Mais ce vendredi pour la venue de Bourg-Péronnas, ils seront peut-être aussi nombreux, mais ils seront silencieux. Et ce pendant les 49 premières minutes. Un chiffre qui a forcément une explication. Guère brillante pour le club normand comme l'explique la principale association de supporters du club normand.

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

« Ce vendredi, nous n’animerons pas la Tribune Borrelli comme à notre habitude. En effet, nous avons pris la difficile décision de boycotter le début de match, et cela au moins jusqu’à la 49e minute. Ce nombre ne doit rien au hasard : c’est le nombre de jours depuis la dernière victoire en championnat. En fonction du score, et de l’investissement de nos joueurs, nous nous réservons le droit de prolonger cette action sur l’ensemble du match », a lancé le Malherbe Normandy Kop. 
Des communiqués et des décisions qui font toujours débat, car l’idée d’encourager son équipe après la 49e minute en fonction du score peut interpeller. Mais les supporters caennais ont été suffisamment dociles alors que les performances continuaient d’être catastrophiques, qu’ils comptent bien faire savoir par leur silence leur ras-le-bol.

Lire aussi

La vie privée de Mbappé à Paris, Giovanni Castaldi lâche une bombeLa vie privée de Mbappé à Paris, Giovanni Castaldi lâche une bombe
Le clan Mbappé envoie une deuxième salve sur OrelsanLe clan Mbappé envoie une deuxième salve sur Orelsan
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading