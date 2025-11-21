SM Caen : 49 minutes d’humiliation pour Mbappé

Le SM Caen s'enfonce chaque match dans la crise, et celui du championnat National de ce vendredi soir va marquer un nouveau tournant dans la rupture avec les supporters.

Plus jeune propriétaire d’un club professionnel en Europe, Kylian Mbappé connait une première expérience désastreuse au SM Caen . Sa gestion de la première saison a surpris tout le monde, entre l’absence totalement de recrutement et le changement d’entraineur improvisé avec un technicien totalement méconnu, ce qui a été sanctionné par une descente en National.

A l’échelon inférieur, les choses ne s’arrangent pas, et Malherbe végète dans le ventre mou en plus de s’être fait éliminer par une formation du championnat régional, Bayeux, en Coupe de France. De quoi provoquer la colère des supporters, qui arrivent à être toujours autant nombreux à domicile.

Mais ce vendredi pour la venue de Bourg-Péronnas, ils seront peut-être aussi nombreux, mais ils seront silencieux. Et ce pendant les 49 premières minutes. Un chiffre qui a forcément une explication. Guère brillante pour le club normand comme l'explique la principale association de supporters du club normand.

« Ce vendredi, nous n’animerons pas la Tribune Borrelli comme à notre habitude. En effet, nous avons pris la difficile décision de boycotter le début de match, et cela au moins jusqu’à la 49e minute. Ce nombre ne doit rien au hasard : c’est le nombre de jours depuis la dernière victoire en championnat. En fonction du score, et de l’investissement de nos joueurs, nous nous réservons le droit de prolonger cette action sur l’ensemble du match », a lancé le Malherbe Normandy Kop.

Des communiqués et des décisions qui font toujours débat, car l’idée d’encourager son équipe après la 49e minute en fonction du score peut interpeller. Mais les supporters caennais ont été suffisamment dociles alors que les performances continuaient d’être catastrophiques, qu’ils comptent bien faire savoir par leur silence leur ras-le-bol.