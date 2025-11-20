La vie privée de Mbappé à Paris, Giovanni Castaldi lâche une bombe

Kylian Mbappé est dans l’oeil du cyclone en raison de son départ du stage de l’équipe de France avant le match en Azerbaïdjan. Sa présence à Dubaï alors qu’il devait soigner sa blessure à Madrid interroge.

Quelques heures avant le vol du groupe tricolore en direction de l’Azerbaïdjan, la fédération française de football a annoncé l’absence de Kylian Mbappé pour ce dernier match des éliminatoires à la Coupe du monde. Le capitaine des Bleus souffrait officiellement d’une douleur à la cheville et a été remis à la disposition du Real Madrid pour effectuer les soins nécessaires. L’ancien buteur du PSG a pourtant été vu à Dubaï quelques jours plus tard, preuve que sa blessure n’était visiblement pas si sérieuse que cela.

De quoi alimenter les polémiques et les débats, notamment sur le plateau de l’Equipe de Greg. Pour le journaliste Giovanni Castaldi, Kylian Mbappé doit être plus vigilant sur sa vie privée d’autant plus lorsque celle-ci est affichée sur les réseaux sociaux. Le journaliste ajoute que les escapades du joueur français ne sont pas nouvelles, mais qu’elles étaient beaucoup plus discrètes et moins médiatisées lorsque Kylian Mbappé évoluait au PSG

Une vie privée déjà agitée au PSG pour Mbappé

« Ils font ce qu’ils veulent mais ce qui devient insupportable autour de Kylian Mbappé, c’est qu’on ne peut rien dire sur le joueur qui est exceptionnel, qui a retrouvé une forme resplendissante et la plénitude de ses moyens. Sauf qu’à un moment, je suis désolé mais à chaque fois qu’il y a Kylian Mbappé, si on ne parle pas que du terrain, c’est parce que lui fait parler de lui en dehors. Ce ne sont pas nous (les journalistes) qui allons chercher dans sa vie privée » se défend Giovanni Castaldi avant de conclure.

« Parce que je peux vous dire qu’il a passé sept ans à Paris et il en a fait des choses. Pourtant, il n’y a pas le quart du dixième qui est sorti dans la presse. Et c’est normal car c’est sa vie privée. Tous les joueurs sortent, vont au restaurant, boivent de l’alcool et c’est normal, on fait tous des conneries. Dire que les journalistes et les suiveurs harcèlent Mbappé, franchement stop ! » a fait savoir le consultant de la Chaîne L’Equipe, pas du tout en accord avec le président de la FFF Philippe Diallo lorsque ce dernier demande aux journalistes et aux supporters de laisser Kylian Mbappé tranquille. Et qui sous-entend lourdement que la vie privée du joueur de 26 ans était déjà bien agitée lorsque ce dernier évoluait au PSG.