Le clan Mbappé envoie une deuxième salve sur Orelsan

Ce vendredi a eu lieu un clash assez insolite sur X entre Kylian Mbappé et le chanteur Orelsan. En cause, des propos du rappeur qui ne passent pas pour le joueur du Real Madrid, propriétaire de Caen.

Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Le joueur du Real Madrid s'est empressé de répondre sur son compte X, taclant au passage le comportement du rappeur : « T'es le bienvenu pour sauver ta ville Orelsan. PS : le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % (du capital) sans payer parce qu'il n'a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ». Forcément, cette guéguerre ne fait pas le bonheur de Caen, bien embarrassé par la situation. Le SM Caen vit une période très compliquée dans son histoire. Le club normand évolue désormais en National suite à sa descente la saison passée depuis la Ligue 2. Pourtant, Kylian Mbappé et son clan venaient de récupérer l'écurie française. Logiquement, les espoirs étaient grands. Mais c'est surtout la déception qui prédomine, surtout que le SM Caen galère toujours autant en National.

Le clan Mbappé ne décolère pas

Si certains parlent de second degré dans la chanson d'Orelsan, pointant du doigt le fait que Kylian Mbappé n'ait pas pris assez de recul avant de réagir, son clan n'en démord pas et peste contre le comportement de l'artiste français. Comme souligné par Le Parisien, un partenaire du club proche de la direction caennaise, dans un tweet depuis supprimé, a dézingué Orelsan, insistant sur « la fainéantise intellectuelle » du rappeur : « Orelsan a les moyens et une image lui permettant d’aider ou d’investir. Il ne l’a jamais fait (…) et vient balancer sur ceux qui investissent leur argent pour essayer de sauver le club ».

Vous l'aurez compris, Mbappé et son clan ne sont pas disposés à tourner la page pour le moment. A eux néanmoins de rassurer sur leur projet, alors que les résultats ne sont pas du tout à la hauteur des espérances. Ce vendredi soir, Caen n'a pu faire mieux que match nul face au Paris 13 Atlético. Les Normands sont 10es de National après 13 rencontres disputées.