Bordeaux victime de son succès, c'est dingue

Bordeaux06 nov. , 15:00
parQuentin Mallet
Ce samedi, les Girondins de Bordeaux reçoivent le SC Locminé dans le cadre de la 10e journée de National 2. Pour l'occasion, le stade Atlantique sera à guichet fermé. Le club n'est plus dans la capacité de vendre de billets.
Bordeaux victime de son succès ? Pour la réception de Saint-Colomban Locminé dans le cadre de la 10e journée de cette poule A de National 2, les Girondins ont l'occasion de frapper un très grand coup en allant chercher une quatrième victoire consécutive en championnat. A cet échelon du football français, toute dynamique positive est synonyme de remontée fantastique : avant le coup d'envoi de la rencontre, le club au scapulaire n'a que deux petits points de retard sur le leader et est l'équipe la plus en forme du moment. Une situation sportive positive qui n'échappe pas aux supporters, toujours plus nombreux à venir supporter leur club malgré la descente aux enfers.

Les Girondins font carton plein

Comme annoncé sur les réseaux sociaux des Girondins de Bordeaux, le match face à Locminé se jouera à guichet fermé. En d'autres termes, suffisamment de billets ont été vendus pour remplir la jauge de 12 000 spectateurs fixée par le club. Un total plus qu'impressionnant pour une formation évoluant au quatrième échelon du football français. Surtout, cet engouement est de bon augure pour les joueurs qui ont grandement besoin du soutien populaire pour continuer leur belle série.
Si la billetterie affiche "complet" sur le site pour les billets classiques à l'unité, il est toutefois encore possible de s'offrir des places en Hospitalité dans la section Le Club des Grands Crus. Placées au centre bas du stade Atlantique, ces places ne sont toutefois disponibles que contre 105 euros. Une somme extrêmement élevée pour un match de cette envergure.
