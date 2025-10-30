bordeaux bruno irles en danger iconsport 238162 0149 390065

Bordeaux pose un gros problème en Coupe de France

Bordeaux30 oct. , 15:00
parEric Bethsy
0
Futur adversaire des Girondins de Bordeaux en Coupe de France, l’Entente Boé Bon-Encontre se dit partagé. Le pensionnaire de Régional 1 se réjouit d’affronter un club prestigieux. Mais cette rencontre nécessite certaines adaptations ainsi qu’une probable délocalisation.
En attendant l’entrée en lice des équipes de l’élite, les formations de Ligue 2 vont apparaître dans le tableau de la Coupe de France lors du 7e tour. Bordeaux (N2) n’en fait évidemment pas partie. Il n’empêche que les Girondins restent considérés comme un club particulier. La preuve, leur future adversaire, l’Entente Boé Bon-Encontre (R1), ne cache pas son excitation avant leur confrontation prévue le 15 ou 16 novembre.
« Quand on voit que le FC Girondins de Bordeaux est tiré en premier, on se demande ce que l'ogre va manger, a commenté le président Bernard Truilhé sur Ici Gironde. Et juste après, ça tombe sur nous ! J'ai été agréablement surpris, car c'est quand même le club emblématique de la région. Je suis moi-même né à Bordeaux et ai joué au football dans le Bordelais, donc je suis encore plus satisfait de cette rencontre. J'ai dit à mes joueurs de se faire plaisir. » Le problème, c’est que la réception des Marine et Blanc va probablement nécessiter une délocalisation.

Une galère pour les clubs amateurs

« C'est le bémol de ce tirage, a reconnu le dirigeant. Nous n'avons pas la certitude de pouvoir les recevoir dans notre stade. » En cause, les mesures de sécurités obligatoires afin de contenir les supporters bordelais. « Notre stade est homologué, mais par rapport à Bordeaux qui a des Ultras, il faut davantage de sécurité, a expliqué le président à Sud Ouest. On aimerait le faire sur notre terrain, mais bon... Si jamais ce n'est pas le cas, on va très certainement se rapatrier sur la pelouse d'Armandie, qui est le stade du SU Agen. » Au tour précédent, les Girondins et leurs fans avaient déjà obligé Boulazac à les recevoir à Périgueux.
0
