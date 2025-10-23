bordeaux le matmut atlantique ou la faillite iconsport 238162 0162 381062

Bordeaux : Un candidat à la Mairie promet du lourd pour les Girondins

Bordeaux23 oct. , 19:30
parQuentin Mallet
Candidat à la mairie de Bordeaux, Philippe Dessertine tente de gagner le vote des supporters bordelais en évoquant le travail qu'il compte faire pour attirer de nouveaux investisseurs aux Girondins s'il est élu.
Si l'on regarde d'un point de vue global, le fait de voir les Girondins de Bordeaux en quatrième division française est une hérésie compte tenu de leur très riche histoire dans le paysage footballistique français et européen. Mais quand on regarde de plus près, on voit des supporters satisfaits de voir leur équipe réaliser des prestations convaincantes et aspirantes, comme celle face au leader de la poule A, La Roche VF, le week-end dernier (3-0). A la recherche de points pour prendre le fauteuil de leader et ne plus le quitter jusqu'à la fin, le club au scapulaire voit enfin un peu de positif malgré les grosses turbulences. Des turbulences que veut d'ailleurs annihiler Philippe Dessertine en ramenant de nouveaux investisseurs aux Girondins.

De nouveaux investisseurs à Bordeaux ?

C'est en tout cas ce que ce candidat à la mairie de Bordeaux assure. En marge des élections électorales de mars 2026, ce dernier a affirmé dans une récente interview accordé à Web Girondins sa volonté de faire venir des investisseurs compétents, attirés autant par la ville que par le club. « J’ai échangé dans le cadre de mon travail avec beaucoup d‘investisseurs qui sont attirés par la ville de Bordeaux et les Girondins. J’ai rencontré des investisseurs importants. Mais aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies pour qu’ils s’engagent. Il faut une coordination entre la mairie et les acteurs économiques pour sécuriser un cadre sain. Dans le football, l’argent seul ne suffit pas. Il faut du sens, des valeurs et une vision partagée », a d'abord déclaré Philippe Dessertine.
Ce dernier a ensuite conclu en affirmant que la mairie travaillera d'arrache-pied, s'il est élu, pour trouver les bons investisseurs. « Tout d'abord, il ne faut pas se tromper sur les investisseurs. La mairie devra sélectionner les bons investisseurs : ceux qui respectent la dimension éducative, sociale et territoriale du club. Je connais bien ces problématiques. En m’inspirant de ce qui a été fait à Lyon, Barcelone, Strasbourg ou au Paris FC comme d’en d’autres clubs, je suis convaincu qu’on peut construire un modèle unique à Bordeaux », explique-t-il. Des propos qui lui feront sans aucun doute gagner des voix depuis la sphère des supporters bordelais qui n'attendent que le départ de Gérard Lopez.
Loading