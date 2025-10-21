fcgb gerard lopez a sali bruno irles par ici la sortie irles 1 392504

Bordeaux trop fort pour la N2, il est bluffé

Bordeaux21 oct. , 23:00
parQuentin Mallet
0
Au terme de la rencontre face au leader La Roche VF, les Girondins de Bordeaux ont glané 3 points précieux grâce à une victoire 3-0. Outre le résultat déjà flatteur, ce qui choque surtout est la qualité surprenante du jeu proposé par les hommes de Bruno Irles.
La réception de La Roche VF, leader de la poule A de National 2, était l'occasion pour les Girondins de Bordeaux de surfer sur leur victoire convaincante à Poitiers et d'aller chercher des points ô combien importants pour la montée. Dans un stade rempli de ses habituels 11 000 spectateurs et des poussières, le club au scapulaire a plus que réussi son objectif. Au-delà de l'écrasante victoire 3 à 0, il n'y a même pas eu de contestation possible.
Les hommes de Bruno Irles ont largement dominé leur adversaire du soir, à l'image du deuxième but bordelais qui est venu conclure une action collective qui a fait le tour des réseaux sociaux, même à l'international. Pour Hervé Bugnet, ancien attaquant des Girondins et consultant pour TV7, la chaîne qui diffuse les matchs bordelais, le niveau affiché par le FCGB face à La Roche, surtout lors de la première mi-temps, était largement supérieur à du National 2.

Les Girondins de Bordeaux étaient trop forts

« La Roche ne savait pas quoi faire face à une équipe bordelaise concentrée. La Roche ne pouvait rien faire face à ces Girondins-là. C’est la mi-temps qui a été la plus aboutie depuis le début de la saison. Le niveau dépassait le National 2, on peut se permettre de le dire. Bordeaux a asphyxié cette équipe vendéenne du début à la fin de la première mi-temps, et cela a fait vraiment plaisir à voir. Ça a été une première mi-temps très aboutie, de la première à la dernière minute. Bordeaux a été dans l’engagement, que ce soit en défense, au milieu et devant, dans l’agressivité dans le bon sens du terme. Bordeaux a été dans la conquête du ballon, avec du bon pressing, et a fait tout ce qu’on aime dans le football moderne, en procurant beaucoup de jeu dans les intervalles, dans l’appui-remise, dans les dédoublements... », a déclaré l'ancien joueur formé à Bordeaux.
Une prestation à réitérer dès le retour des Girondins de Bordeaux à la compétition, le 1e novembre prochain avec un déplacement face à Chauray (9e).
0
