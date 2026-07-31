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Bordeaux : Un proche de Bolloré annonce être le président des Girondins

Bordeaux31 juil. , 22:33
parClaude Dautel
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Le voile commence à se lever sur la structure mise en place pour racheter les Girondins de Bordeaux à Gérard Lopez. Dominique Delport, journaliste et homme de média, proche de Vincent Bolloré, annonce ce vendredi soir sur X qu'il va diriger le club
Le quotidien régional précise que Sparta Capital pourrait rapidement se retirer du dossier des Girondins de Bordeaux, une fois que le club aura été sauvé. Ensuite, ce sont des investisseurs étrangers, entrés dans le dossier en début de semaine, qui prendront probablement possession du club au scapulaire. Parmi eux, James Bord, qui serait l’investisseur majoritaire, et qui est surtout connu comme joueur de poker. Romain Molina a d'ailleurs fait part de ses doutes concernant ce dernier. « Derrière ce rachat de dernière minute se cache aussi un de ses amis, le joueur de poker anglais James Bord, qui était sur le rachat de Sheffield Wednesday, un autre club en difficulté financière. Comme toujours : l'opacité et les montages règnent... », explique le journaliste. Mais la surprise est venue de X (anciennement Twitter) où le futur patron du club est sorti du bois...en anglais.

Un gros bosseur aux commandes de Bordeaux

« Incroyablement fier et honoré de diriger l'équipe qui a l'ambition d'écrire le nouveau chapitre de ce club de football emblématique en tant que futur Président du FC Girondins de Bordeaux. Un club avec lequel j'ai grandi et qui fait partie de l'Histoire du Football Français. Merci à Sparta et à l'équipe Park Bench dirigée par James Bord (...) D'autres détails sur le projet seront annoncés une fois les approbations réglementaires requises obtenues. Nous avons hâte d'écrire ce nouveau chapitre dans l'histoire des Girondins, aux côtés de ses supporters », indique Dominique Delport, qui a ensuite répond du tac au tac à quelques supporters.
 Âgé de 58 ans, ce Toulousain a porté plusieurs casquettes durant sa carrière, mais il a notamment été le directeur général monde du groupe Havas, ce qui n'est pas rien. Il a également été le patron de Vice Media, mais a aussi ei des fonctions importantes chez Vivendi où il est devenu l'un des proches de Vincent Bolloré, le puissant patron de Canal+ et de Cnews pour ne citer que ces médias. Journaliste de formation, Dominique Delport a la réputation d'être un énorme bosseur selon un portrait de lui fait par le magazine Challenge. En prennant les commandes des Girondins de Bordeaux, il ne manquera pas de travail.
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Ben oui il sait mieux qu un supporter du PSG qui l a vu jouer pendant 3ans ... Il sait mieux que sa fiche transfertmark qui répertorie tout ses matchs et ses postes. Je t ai dit, laisse tomber, tu es de mauvaise foi, je vais pas me battre avec toi...

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