Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer

Même s'il faudra encore attendre l'avis du CNOSF, le spectre d'une liquidation judiciaire s'est éloigné ces dernières heures pour les Girondins de Bordeaux. Sparta Capital aurait réussi ce vendredi à apporter les 10 millions d'euros attendus pour garantir le fonctionnement du club.

Seul candidat au rachat de Bordeaux, Sparta Capital a visiblement galéré jusqu'au bout, mais ce vendredi midi, Sud-Ouest et L'Equipe confirment que le fonds d'investissement à réussi à fournir les 10 millions d'euros nécessaires à la survie du club, dont ils seront désormais les propriétaires. Exit donc Gérard Lopez, qui quitte la Gironde par la petite porte. « Cédant le club pour l’euro symbolique, Gérard Lopez a finalement abandonné sa créance, prévue dans le plan de continuation, et la clause de retour à meilleure fortune qui lui aurait permis de percevoir 12 millions d’euros en cas de réussite du projet de relance sportive et financière des Girondins », précise le quotidien régional.

Le CNOSF étudiera le dossier la semaine prochaine

Si l'optimiste est de retour à Bordeaux, tout cela est cependant lié à la décision finale des autorités. Rappelons-le, la DNCG a confirmé en appel la rétrogradation en Régional 1 du club au scapulaire. Et pour faire inverser la tendance, les Girondins ont décidé lundi dernier de faire appel devant le CNOSF. Le comité olympique donnera son avis, mais ce sera ensuite à la Fédération Française de Football de trancher et de suivre ou non, l'opinion du CNOSF sur ce dossier.

Cependant, la FFF a toujours été très clémente avec Bordeaux ces dernières années et on voit mal pourquoi cette fois elle s'opposerait à un avis favorable du CNOSF, lequel se réunira la semaine prochaine. Cependant, si la sanction de la DNCG était maintenue, alors Sparta Capital laisserait tomber et pourrait récupérer les 10 millions d'euros. Tout n'est donc pas gagné par Bordeaux, mais les choses sont clairement allées dans le bon sens.