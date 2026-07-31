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Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer

Bordeaux31 juil. , 13:30
parClaude Dautel
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Même s'il faudra encore attendre l'avis du CNOSF, le spectre d'une liquidation judiciaire s'est éloigné ces dernières heures pour les Girondins de Bordeaux. Sparta Capital aurait réussi ce vendredi à apporter les 10 millions d'euros attendus pour garantir le fonctionnement du club. 
Seul candidat au rachat de Bordeaux, Sparta Capital a visiblement galéré jusqu'au bout, mais ce vendredi midi, Sud-Ouest et L'Equipe confirment que le fonds d'investissement à réussi à fournir les 10 millions d'euros nécessaires à la survie du club, dont ils seront désormais les propriétaires. Exit donc Gérard Lopez, qui quitte la Gironde par la petite porte. « Cédant le club pour l’euro symbolique, Gérard Lopez a finalement abandonné sa créance, prévue dans le plan de continuation, et la clause de retour à meilleure fortune qui lui aurait permis de percevoir 12 millions d’euros en cas de réussite du projet de relance sportive et financière des Girondins », précise le quotidien régional.

Le CNOSF étudiera le dossier la semaine prochaine

Si l'optimiste est de retour à Bordeaux, tout cela est cependant lié à la décision finale des autorités. Rappelons-le, la DNCG a confirmé en appel la rétrogradation en Régional 1 du club au scapulaire. Et pour faire inverser la tendance, les Girondins ont décidé lundi dernier de faire appel devant le CNOSF. Le comité olympique donnera son avis, mais ce sera ensuite à la Fédération Française de Football de trancher et de suivre ou non, l'opinion du CNOSF sur ce dossier.
Cependant, la FFF a toujours été très clémente avec Bordeaux ces dernières années et on voit mal pourquoi cette fois elle s'opposerait à un avis favorable du CNOSF, lequel se réunira la semaine prochaine. Cependant, si la sanction de la DNCG était maintenue, alors Sparta Capital laisserait tomber et pourrait récupérer les 10 millions d'euros. Tout n'est donc pas gagné par Bordeaux, mais les choses sont clairement allées dans le bon sens.
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Derniers commentaires

Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer

On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.

PSG : Akliouche premier renfort officiel de l'été

Olise te salut ...^^ Tu penses y arriver avec tout ses clubs de coeur? Tu fais comment, le vendredi, Bordeaux, les WE l OL et le mardi, mercredi le Real ? Ils ont ta garde alternés ? Footix...

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