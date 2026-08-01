Romain Molina

Bordeaux : Le futur président se chauffe déjà avec Romain Molina

Bordeaux01 août , 9:30
parClaude Dautel
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Au moment où l'on apprenait le rachat des Girondins de Bordeaux par Sparta Capital, Dominique Delport s'est présenté sur les réseaux sociaux comme le futur président du club. Et il est directement allé défier Romain Molina. 
On ignore si c'est du courage ou de l'inconscience, ce qui serait étonnant pour un professionnel aussi réputé que lui, mais il est indéniable que Dominique Delport a fait une entrée fracassante dans le paysage footballistique bordelais. En effet, alors que le club au scapulaire doit passer devant le CNOSF pour faire valider son plan et sauver la place des Girondins de Bordeaux, le Toulousain est venu dire sur X que c'est lui qui allait prendre les commandes du club une fois tout cela réglé. Aussitôt, il est allé répondre à un message de Romain Molina, qui a déjà égratigné Sparta Capital et surtout ceux qui, selon lui, se cachent derrière le fonds d'investissement anglais. Une admirable audace quand on connaît le journaliste indépendant, lequel ne lâche jamais le morceau.

Le futur président de Bordeaux répond à Romain Molina

Pour Romain Molina, tout cette histoire est étrange : « Attention à Bordeaux : Gérard Lopez a peut-être officiellement revendu le club, mais en coulisses, la réalité n'est pas aussi nette (notamment pour lui permettre de retoucher certaines choses à terme). Derrière ce rachat de dernière minute se cache aussi un de ses amis, le joueur de poker anglais James Bord, qui était sur le rachat de Sheffield Wednesday, un autre club en difficulté financière. Comme toujours : l'opacité et les montages règnent... ». Dominique Delort a donc choisi de répondre directement à Romain Molina : « Inexact, cher Romain Molina, ils ne se sont jamais rencontrés… Quant à James il est plus Moneyball que Casino. Pour éviter toute ambiguïté dans ma réponse ou mauvaise interprétation de mon tweet, ils ne s'étaient pas rencontrés jusqu'à ce jour, vendredi 31 juillet à Londres. Je confirme donc que ce ne sont pas des proches. » 
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😂😂😂

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Joueur sur-coté donc je préfère qu'il reste a Marseille.

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