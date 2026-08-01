Bordeaux : Le futur président se chauffe déjà avec Romain Molina

C est pourtant pas faute d avoir sorti le chéquier, son seul tort, c est d avoir mis et laissé si longtemps un incompétent moustachu à la tête de son champions project 😂
😂😂😂
Joueur sur-coté donc je préfère qu'il reste a Marseille.
Et il est bourré Sergio ? Pas venu declamer sa joie de ce joueur du FC TYROL 😂😂😂
Ça va on l’a acheté Bacher 🤣
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Inexact cher @Romain_Molina ils ne se sont jamais rencontrés… Quant à James il est plus Moneyball que Casino
Attention à Bordeaux : Gérard Lopez a peut-être officiellement revendu le club, mais en coulisses, la réalité n'est pas aussi nette (notamment pour lui permettre de retoucher certaines choses à terme) Derrière ce rachat de dernière minute se cache aussi un de ses amis, le joueur