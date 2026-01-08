Rosenior arrive à Chelsea avec 150 millions d’euros

Chelsea a fait confiance à Liam Rosenior pour les années à venir. Le nouvel entraineur, fraichement arrivé de Strasbourg, va avoir les moyens de ses ambitions.

Changer d’entraineur en plein mois de janvier permet d’avoir les mains libres avec le nouveau manager en ce qui concerne le recrutement . Arrivé cette semaine, Liam Rosenior n’a pas encore digéré son premier match avec Chelsea, mais il a déjà de nombreuses idées pour changer les choses. Et cela passe par les hommes forcément. Le club londonien est connu pour sa faculté à dépenser gros au mercato . Alors, quand un nouvel entraineur arrive, il y a des gros transferts qui se perdent.

Lopez et Leao visés par Chelsea

Selon Football Transfers, le technicien anglais arrive avec de grosses certitudes après son passage globalement réussi à Strasbourg. Il a signé pour le très long terme à Chelsea, et possède même deux idées pour renforcer l’équipe de manière spectaculaire.

Le pensionnaire de Stamford Bridge envisage de tâter le terrain pour faire venir deux cibles de longue date de Chelsea : Rafael Leao et Fermin Lopez. Des choix extrêmement ambitieux tant les deux joueurs sont très utilisés dans leur club respectif. Le Milan AC a fait de son ailier portugais son joueur vedette avec un contrat solide et un gros salaire. A Barcelone, Lopez prend de l’ampleur en tant que joker, avec des statistiques très intéressantes de 8 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison.

L’Espagnol est évalué à 70 ME, tout comme le Portugais, et une enveloppe de 150 millions d’euros est prévue pour boucler ces deux dossiers. Difficile d’imaginer une double issue positive au moins de janvier, mais Firmin Lopez s’est parfois plaint de son temps de jeu trop faible au Barça. De quoi placer des pions en vue d’une offre au mois de janvier, surtout avec un FC Barcelone toujours dans le dur financièrement. Chelsea a en tout cas envie de donner des moyens à Liam Rosenior pour aller chercher une place dans le Top4 en fin de saison. Au minimum.