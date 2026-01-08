ICONSPORT_281595_0082

Rosenior arrive à Chelsea avec 150 millions d’euros

Premier League08 janv. , 20:20
parGuillaume Conte
0
Chelsea a fait confiance à Liam Rosenior pour les années à venir. Le nouvel entraineur, fraichement arrivé de Strasbourg, va avoir les moyens de ses ambitions.
Changer d’entraineur en plein mois de janvier permet d’avoir les mains libres avec le nouveau manager en ce qui concerne le recrutement. Arrivé cette semaine, Liam Rosenior n’a pas encore digéré son premier match avec Chelsea, mais il a déjà de nombreuses idées pour changer les choses. Et cela passe par les hommes forcément. Le club londonien est connu pour sa faculté à dépenser gros au mercato. Alors, quand un nouvel entraineur arrive, il y a des gros transferts qui se perdent.

Lopez et Leao visés par Chelsea 

Selon Football Transfers, le technicien anglais arrive avec de grosses certitudes après son passage globalement réussi à Strasbourg. Il a signé pour le très long terme à Chelsea, et possède même deux idées pour renforcer l’équipe de manière spectaculaire.
Le pensionnaire de Stamford Bridge envisage de tâter le terrain pour faire venir deux cibles de longue date de Chelsea : Rafael Leao et Fermin Lopez. Des choix extrêmement ambitieux tant les deux joueurs sont très utilisés dans leur club respectif. Le Milan AC a fait de son ailier portugais son joueur vedette avec un contrat solide et un gros salaire. A Barcelone, Lopez prend de l’ampleur en tant que joker, avec des statistiques très intéressantes de 8 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison.
L’Espagnol est évalué à 70 ME, tout comme le Portugais, et une enveloppe de 150 millions d’euros est prévue pour boucler ces deux dossiers. Difficile d’imaginer une double issue positive au moins de janvier, mais Firmin Lopez s’est parfois plaint de son temps de jeu trop faible au Barça. De quoi placer des pions en vue d’une offre au mois de janvier, surtout avec un FC Barcelone toujours dans le dur financièrement. Chelsea a en tout cas envie de donner des moyens à Liam Rosenior pour aller chercher une place dans le Top4 en fin de saison. Au minimum.

0
Derniers commentaires

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

je n'ai regardé que le dernier quart d'heure, je pense avoir bien fait. Que le meilleur gagne.

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

Ramos jamais faut le vendre c'est le Dieu des super sub

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

Bé d'après les stats ces 17 tirs chacun et 6 tirs cadrés de chaque côté... donc dire que ce sont leurs 2d occaz...

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

le sens du timing mon ami

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

Doué tres décevant....il plombe le match. L'arbitre nous a tué et le scénario était annoncé pour maintenir le suspens et vendre la ligue . On aurait dû gagner aisément avec un arbitrage normal.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

