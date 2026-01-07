ICONSPORT_281203_0283
Valentin Barcoa

Strasbourg attaqué par Chelsea pour Valentin Barco

RCSA07 janv. , 16:20
Désormais sur le banc de Chelsea, Liam Rosenior souhaite faire venir un joueur de Strasbourg, Valentin Barco. Les manœuvres ont déjà commencé.
Les supporters strasbourgeois ont été sidérés par le départ ultra-rapide de leur entraîneur afin de s'installer aux commandes de Chelsea, le navire amiral de la flotte BlueCo. Mais ils n'ont probablement pas fini d'avaler des couleuvres, quoi qu'en disent certains. Ce mercredi, différents médias anglais annoncent que les Blues veulent recruter Valentin Barco, l'international argentin prêté par Brighton au dernier mercato d'hiver et finalement transféré vers le club alsacien pour 10 millions d'euros l'été dernier. Les négociations auraient même déjà débuté entre les deux clubs, même si on se doute bien que le RC Strasbourg et son président, Marc Keller, ne pourront que dire oui à l'offre de Chelsea si elle se confirme.

Chelsea va se servir à Strasbourg

Le média spécialisé Topskills Sports UK en dit un peu plus sur ces discussions menées par le club de Liam Rosenior avec Strasbourg. « Chelsea a officiellement entamé des discussions avec Strasbourg concernant le talentueux latéral gauche argentin Valentin Barco. CFC prépare sa première offre dans les prochains jours. Liam Rosenior joue un rôle crucial pour que cela se produise. Barco, 100% engagé et ouvert à rejoindre Chelsea », précisent nos confrères anglais.
Il est vrai que Valentin Barco est suivi depuis longtemps par Chelsea, puisqu'en 2023 on évoquait déjà des contacts entre le joueur argentin et les dirigeants des Blues. A l'époque, Manchester City avait également été cité dans le dossier de celui qui évoquait alors à Boca Juniors, mais c'est Brighton qui avait finalement fait signer Valentin Barco avant de le laisser partir à Strasbourg l'an dernier.
V. Barco

V. Barco

ArgentinaArgentine Âge 21 Milieu

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts1
Passes décisives4
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0
