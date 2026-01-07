Strasbourg attaqué par Chelsea pour Valentin Barco

Match inutile, il suffit d'y mettre la réserve et d'éviter les blessures, pour un match qui ne sert strictement à rien.
Vaz ? Tu rêves debout...
Mais il joue toujours le titre ou pas ???
Oooh foutez nous la paix avec RDZ
Ce classement n'a aucun sens et se construit au feeling de son auteur. Donc ASM/OL il y a eu une erreur d'arbitrage sur le 2eme but monégasque ? alors que l'arbitre est allé voir la VAR ? aucun sen s je vous dis...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
🚨 EXCL Chelsea has officially started talks with Strasbourg for Argentine talented left back Valentin Barco. 🔵🇦🇷 Understand CFC is preparing their first office offer in the next days. Liam Rosenior is playing a crucial role to make this happen. Barco, 100% committed & open