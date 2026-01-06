ICONSPORT_279668_0022

Chelsea confirme la signature de Liam Rosenior

Premier League06 janv. , 11:35
parCorentin Facy
Dans un communiqué officiel publié ce mardi peu avant midi, Chelsea a officialisé la signature de Liam Rosenior, lequel quitte donc Strasbourg en cours de saison.
« Le Chelsea Football Club est ravi d'annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d'entraîneur principal. L'Anglais a signé un contrat avec le club qui le lie jusqu'en 2032. Rosenior arrive à Stamford Bridge après avoir entraîné à l'étranger avec le RC Strasbourg, où il a mené le club français à la qualification européenne pour la première fois en 19 ans dès sa première saison, et après avoir occupé des postes en Angleterre avec Hull City et Derby County. Liam a démontré sa capacité à bâtir des équipes dotées d'un style de jeu affirmé, tout en exigeant le plus haut niveau de comportement des joueurs, sur et en dehors du terrain. Si le développement des joueurs restera une priorité, les attentes et les ambitions du club demeurent élevées. Liam a la capacité de tirer le meilleur parti de cet effectif rapidement et nous rejoint avec la responsabilité et le soutien nécessaires pour garantir que Chelsea continue à rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions cette saison et dans les saisons à venir » écrit le club de Chelsea sur son site officiel. 
