Manchester United fait un cadeau à l’OM et au PSG

La quête d'un nouveau manager va alimenter les gazettes de Manchester United ces prochains mois. Une première liste est sortie, et ni Luis Enrique ni Roberto De Zerbi n'en font partie.

Pas de jaloux entre les récents adversaires dans le Trophée des Champions. Les deux clubs ont un point commun, celui d’avoir des entraineurs à très forte réputation en Europe, et qui intéressent donc du beau monde à chaque fois qu’un poste se libère dans un ténor du continent. C’est le cas à Manchester United où Ruben Amorim a pris la porte après un enchainement de résultats guère satisfaisants, et une lassitude palpable chez le Portugais.

De Zerbi à MU, il peut toujours rêver

Un entraineur intérimaire a été nommé en la personne de Darren Fletcher, mais la solution est clairement provisoire. L’été prochain, Manchester United se cherchera un nouveau manager, et de premier plan. Les noms de Roberto De Zerbi et de Luis Enrique ont parfois été cités, tant les deux techniciens gardent la cote en Premier League. Mais ils ne sont pas dans la liste actuelle de cinq entraineurs pour prendre les commandes des Red Devils à l’avenir.

Il y a en effet un grand favori en la personne d’Oliver Glasner, qui fait des miracles avec des moyens assez limités à Crystal Palace. L’entraineur autrichien a grimpé les échelons avec Linz, Wolfsburg, Francfort puis Palace, offrant aux Eagles le premier titre majeur de leur histoire. Glasner est le numéro 1 sur la liste des dirigeants de MU.

Derrière lui, quatre managers sont suivis : Thomas Tuchel même si le problème de la Coupe du monde est dérangeant, car l’entraineur allemand ne serait pas disponible avant le mois de juillet. Ensuite, ce sont dans les managers de Premier League que Manchester United aimerait piocher avec Enzo Maresca, tout juste viré de Chelsea, Kieran McKenna d’Ipswich Town et Andoni Iraola, le manager qui monte du côté de Bournemouth. Pas d’inquiète à avoir donc du côté de l’OM, qui sait que Roberto De Zerbi rêve d’un jour prendre les commandes de Manchester United. Pour le moment, il n’est en tout cas même pas dans la short list à Old Trafford.