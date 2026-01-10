OM : Manchester United, Roberto De Zerbi dévoile son rêve

ICONSPORT_281658_0121

Le nom de Roberto De Zerbi résonne de plus en plus souvent dans les couloirs en Premier League. L'entraineur de l'OM va-t-il résister si Manchester United venait à le contacter ?
Contrairement au revers contre Nantes quatre jours plus tôt, la défaite face au PSG n’a pas entamé le crédit de Roberto De Zerbi. L’entraineur italien a vu ses joueurs répondre sur le terrain, et passer tout proche de l’exploit de faire tomber le PSG dans une finale. Cela n’a pas fonctionné avec une défaite rageante aux tirs au but, mais RDZ a reçu l’appui de Mehdi Benatia, persuadé que cet OM peut aller très loin s’il garde ce niveau de jeu et cette motivation.

Tottenham le contacte, il rêve de MU

Dans les prochaines semaines, il sera aussi question de la motivation de l’entraineur arrivé de Brighton à l’été 2024. En effet, la perspective de revenir en Premier League tente de plus en plus De Zerbi, qui n’a jamais caché avoir refusé des offres importantes avant de signer à l’OM. Selon CaughtOffside, les dirigeants de Tottenham se sont approchés de lui ces dernières semaines, devant les grandes difficultés de Thomas Frank à emmener les Spurs dans la première partie de tableau.
Le média anglais précise que De Zerbi a été flatté par cet intérêt, mais qu’il ne priorise pas forcément une arrivée à Londres. Le fait que Manchester United cherche un entraineur pour la saison prochain l’intéresse bien davantage. Il considère le fait de s’asseoir sur le banc d’Old Trafford comme « une occasion rêvée » et se tient prêt à étudier une offre si le board de MU venait à le solliciter.
Pour le moment, avec le départ de Ruben Amorim, un entraîneur provisoire a été nommé avec Darren Fletcher, l’ancien joueur du club. Mais il s’agit d’une solution provisoire et, si Xavi s’est proposé pour occuper ce poste, il y a de grandes chances que les décisions importantes soient prises en fin de saison. INEOS veut le meilleur pour son équipe, et les Red Devils ne manqueront pas de candidats, puisque même le nom d’Enzo Maresca, tout juste limogé de Chelsea, est cité.
En tout cas, l’OM devra se méfier de la tournure des évènements cet été, car aussi contesté qu’il est parfois en France, Roberto De Zerbi possède une grosse cote en Angleterre. Et une offre d’un ténor de Premier League pourrait bien lui faire tourner la tête.

Loading