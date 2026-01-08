OM : La défaite de trop, De Zerbi fonce à Tottenham

En grande difficulté en Premier League, Tottenham songe déjà à l'après-Frank. Roberto De Zerbi est ciblé, et si l'entraineur de l'OM peut venir dès les prochaines semaines, les Spurs n'hésiteront pas.
L’Olympique de Marseille se prépare actuellement au Koweit pour le match du Trophée des Champions face au PSG. Malgré la victoire acquise au Vélodrome en début de saison, les Marseillais abordent cette rencontre dans la peau d’un outsider en raison de la surpuissance parisienne. L’idée d’aller chercher un titre pour la première fois depuis plus d’une décennie est toutefois tentante pour l’OM
, qui a besoin de bonnes nouvelles après la défaillance contre Nantes. Cela ne remet pour le moment pas l’avenir de Roberto De Zerbi en jeu, même si l’entraineur italien semble parfois à court de solutions pour apporter de la régularité à son équipe.
Tottenham en état d'urgence
Et à en croire ses propos après la défaite contre les Canaris, il se lasse aussi de cette situation, estimant devoir être plus un psychologue qu’un entraineur. Cela fait suite à plusieurs prises de parole où il annonçait que, s’il estimait être un problème pour l’OM, il s’en irait sans rien demander.
Le fait que cela bouge énormément sur le banc de touche en Premier League
en ce moment va lui donner des idées. Selon Team Talk, la défaite de Tottenham concédée à Bournemouth a quasiment scellé le sort de Thomas Frank. L’entraineur danois, si performant avec Brentford, n’y arrive pas avec les Spurs, qui sont tombés à la 14e place de Premier League. Si le manager ne devrait pas prendre la porte immédiatement, le club londonien a lancé les recherches pour trouver son futur entraineur.
Et GiveMeSport annonce que l’idée de faire venir Roberto De Zerbi est toujours aussi ancrée dans l’esprit des dirigeants de Tottenham. Mais surtout, la volonté des Spurs est de travailler au corps l’entraineur italien pour le convaincre de venir avant la fin de la saison, pour rétablir la situation d’urgence chez les Spurs. Une issue peu probable, mais le club anglais est persuadé que « RDZ » rêve de rejoindre la Premier League
, et serait prêt à claquer la porte de l’OM pour cela. Surtout si les prochains résultats ne sont pas à la hauteur. De quoi donner des sueurs froides à Marseille, où l’Italien est toujours considéré comme nerveux et agacé par le fait que les joueurs ne répondent pas totalement à ses attentes.