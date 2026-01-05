Ruben Amorim viré par Manchester United

Les propos de Ruben Amorim après le nul concédé par Manchester United à Leeds ont été ceux de trop. Les dirigeants des Red Devils viennent de limoger leur manager.

Depuis qu'il a signé à Manchester United, Ruben Amorim a souvent été annoncé sur le départ. Mais cette fois, c'est définitif, l'entraîneur portugais a été licencié ce lundi a confirmé le club anglais. Il est vrai qu'Amorim avait fait fort dans la foulée du match entre Leeds et son équipe dimanche. Interrogé sur son statut à Manchester United, il avait détruit ses dirigeants. « Je sais que je ne m’appelle ni Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, mais je suis le manager de Manchester United et pas seulement l’entraîneur. Et cela restera ainsi pendant 18 mois, ou jusqu’à ce que la direction décide de changer. Je ne démissionnerai pas. Je ferai mon travail jusqu’à ce que quelqu’un d’autre prenne ma place », avait lancé Ruben Amorim.

Face à de tels propos, les dirigeants de Manchester United n'avaient pas réellement d'autre choix que de mettre fin au contrat de Ruben Amorim, lequel quitte Old Trafford par la petite porte. Les rumeurs vont désormais pouvoir circuler concernant l'identité de celui qui sera en charge de ramener enfin le club vers les sommets de la Premier League et de l'Europe. Une mission bien compliquée, personne n'ayant jamais réussi à faire aussi bien que Sir Alex Ferguson. Dans un premier temps, c'est Darren Fletcher qui devrait assurer l'intérim en attendant la désignation du nouveau manager.