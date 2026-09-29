Espoirs : La France presque qualifiée pour l’Euro 2027

Fort de sa victoire en Estonie sur le score de 2-0 et de la défaite de la Suisse contre l’Islande, la France a quasiment son billet en poche pour l’Euro 2027.

Les Bleuets se sont imposés 2-0 à Parnu grâce à des buts de Ngoura (Bruges) et Bahoya (Leeds). Ils comptent désormais trois points d’avance sur la Suisse, qui s’est inclinée 5-1 en Islande tout de même. Mais les joueurs de Gérald Baticle ont un match en plus à disputer, contre le Luxembourg le week-end prochain, et un nul à domicile suffira pour se rendre à l’Euro.