LdN : Espagne - Croatie : les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)

Puisqu'ils veulent être dissuasifs, autant l'être BIEN ! 😜
J'ai trouvé par moment qu'il faisait de bons appels de balles mais on ne lui pas fait la passe. Ça change pas mal les choses
F01..... Si vous étiez métis informé, vous n'auriez pas pondu cet article
Et les mecs de RMC ont ils le niveau ? Je demande ca comme ca, parceque ne vont pas la perdre leur place pourtant. Le Paul est moyen avec Rennes en ce moment, faut pas l'oublié aussi. Il a le droit aussi de pas être dans une bonne période.
Vous vous étonnez maintenant ? DESCHAMPS lui même a refusé tout hommage à la suite de la coupe du monde . Prenons acte ,et laissons ZIZOU travailler dans la sérénité comme on a laissé Deschamps travailler dans la sérénité.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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