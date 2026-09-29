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LdN : Espagne - Croatie : les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)

Ligue des Nations29 sept. , 19:53
parGuillaume Conte
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Espagne : Unai Simón; Marc Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Fermín López, Zubimendi, Fabián Ruiz; Baena, Oyarzabal, Lamine Yamal
Croatie : Livakovic; Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Kovavic, Pasalic; Susic, Misic; Beljo
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Derniers commentaires

OL : Sulc vendu cet hiver, Fonseca est catégorique

Puisqu'ils veulent être dissuasifs, autant l'être BIEN ! 😜

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

J'ai trouvé par moment qu'il faisait de bons appels de balles mais on ne lui pas fait la passe. Ça change pas mal les choses

L'OM tient son futur buteur pour zéro euro

F01..... Si vous étiez métis informé, vous n'auriez pas pondu cet article

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

Et les mecs de RMC ont ils le niveau ? Je demande ca comme ca, parceque ne vont pas la perdre leur place pourtant. Le Paul est moyen avec Rennes en ce moment, faut pas l'oublié aussi. Il a le droit aussi de pas être dans une bonne période.

La FFF ne veut plus entendre parler de Deschamps

Vous vous étonnez maintenant ? DESCHAMPS lui même a refusé tout hommage à la suite de la coupe du monde . Prenons acte ,et laissons ZIZOU travailler dans la sérénité comme on a laissé Deschamps travailler dans la sérénité.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
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2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
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3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
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10531189-1
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75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
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Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
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5512278-1
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5512256-1
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Toulouse
5512279-2
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5512236-3
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Lens
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45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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